Tähtitieteellinen yhdistys Ursa sai nimikkoasteroidin

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa on saanut nimikkoasteroidin. Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni IAU antoi nimen Tähtiseuraursa asteroidille numero 6073.

Asteroidin löysi vuonna 1939 Ursan perustaja, professori Yrjö Väisälä, mutta se on ollut tähän asti nimeämätön. Yhdeksän kilometrin kokoinen kappale kiertää Aurinkoa Marsin ja Jupiterin ratojen välissä.

Idea nimikkoasteroidista syntyi viime vuonna, jolloin suomalainen tähtiyhdistys Ursa vietti satavuotisjuhliaan.

IAU on maailman ainoa taho, joka voi antaa taivaankappaleille virallisia nimiä.

