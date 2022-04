Taina Susiluodosta Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja – ”Kyllä tästä päästään eteenpäin”

Taina Susiluoto Elinkeinoelämän keskusliitosta on Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja. Hän seuraa tehtävän kesäkuun lopussa jättävää Mikko Salosta.

Susiluoto on Elinkeinoelämän keskusliiton johtoryhmän jäsen ja Olympiakomitean markkinointiyhtiön Suomen Olympiakomitea Markkinointi

Oy:n hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan nimitti Olympiakomitean hallitus. Salonen on toiminut tehtävässä vuodesta 2017.

Susiluodon nimitys piti julkistaa jo viime viikolla, mutta Olympiakomitean liepeillä olleen kuohunnan vuoksi julkistusta lykättiin viikolla eteenpäin. Olympiakomitea on ollut häirintäkohujen keskellä, minkä vuoksi OK:n huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki erosi viime viikon alussa tehtävästään.

– On päivänselvä asia, että Olympiakomitea on vakavan tilanteen edessä. Yksikään häirintätapaus ei ole hyväksyttävä. Olympiakomitean pitää pystyä parempaan. Olympiakomitean pitää olla esimerkki, Susiluoto sanoi OK:n tiedotustilaisuudessa.

– Vaikka nyt kirpaiseekin, kyllä tästä päästään eteenpäin, hän lisäsi.

Susiluoto on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

STT

