Sakea huhtikuinen lumipyry palautti kalenterin kerralla takaisin talviasentoon Salon seudulle tiistaina.

Aura-autot lähtivät puhdistamaan maanteille pääväyliä jo aamuyön tunteina, ja samalla teillä alettiin torjua liukkautta suolalla.

Kaupungin aurat lähtivät niin ikään varhain aamulla puhdistamaan linja-autoreittejä sohjosta ja suolaamaan väyliä.

– Meillä aloitettiin normaali talvihoito, vaikka ei olisi väliksi enää. Näköjään tämä talvi ei ole vielä taputeltu. Luonto näyttää, että se määrää eikä kalenteri, maanteiden hoidon projektipäällikkö Petri Suomi Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Talvi on ollut Salossa runsasluminen, ja se näyttää myös jatkuvan harvinaisen pitkään.

– Jännä kevät. Vaikka päivät ovat hienoja ja aurinkoisia, yöt ovat kylmiä, eikä kevät lähde etenemään, Petri Suomi ihmettelee.

Salon katumestari Markus Romppanen sanoo odottaneensa lumipyryjä jo maaliskuun puolella, mutta myräkkä tulikin vasta reilusti huhtikuun puolella.

– Joka vuosi tulee yleensä maaliskuun loppupuolella joku pyräys, ja sitä tiedettiin odottaa. Sinällään tämä ei ole mikään tavattoman ihmeellinen. Sitkeä talvi on ollut kyllä kaikkiaan, ja pitkään se on tehnyt kiusaa, Romppanen myöntää.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Salossa harjattiin viime vuonna hiekoitussoraa pois kaduilta ja jalkakäytäviltä jo maaliskuun puolivälin jälkeen.

Tänä vuonnakin harjaus aloitettiin maaliskuussa, mutta sen takia, että kaupunki on levittänyt kaduille noin kolme kertaa normaalitalvea vastaavan määrän hiekoitussepeliä.

– Olemme tehneet sitä vähän väkisinkin, vaikka pakkasen takia työaikaa on ollut vain muutama tunti keskipäivällä. Hiekkaa on niin paljon, että olemme yrittäneet saada suurimpia pois kevyen liikenteen väyliltä, jotta ihmisillä olisi mukavampi liikkua. Selvää on, että ne joudutaan harjaamaan vielä toiseen kertaan uudelleen, Markus Romppanen sanoo.

Ely-keskuksen hoidossa olevilla teillä hiekoitussepelin harjausta ei ole vielä edes aloitettu.

Ely-keskuksen Petri Suomi kiersi alueensa teitä tiistaina päivällä ja luonnehti keliä ”ilkeäksi” autoilijoiden kannalta.

– Sohjo on aina vaarallista liikenteen kannalta, ja kunnossapitäjien kannalta alueelliset erot ovat haaste. Jossain voi tulla vettä, ja toisaalla puhdasta lunta.

Sorateillä teiden auraus on kevätkeleillä hankalaa. Tien pinta on monin paikoin jo kuiva ja sula. Sille satavaa lunta ei voi aurata järeällä keula-auralla, koska aura haukkaa herkästi soran sisälle.

– Toivomme jälleen ymmärrystä ihmisiltä. Tämä ei ole helppoa, Petri Suomi sanoo.

Salon katuverkolla auraajat tekivät tiistaina työtä kelloa vastaan. Lämpömittari kääntyi päivällä pakkasen puolelle, ja vaarana oli, että märkä lumi jäätyy kovaksi koppuraksi.

Markus Romppasta lohdutti ajatus siitä, että sääennusteet lupaavat jo parin päivän päästä silkkaa vesisadetta.

– Muutaman päivän maisema on talvisempi, mutta loppuviikolla katujen pitäisi olla taas sulia.

Tiistain sankka lumipyry saattoi tulla yllätyksenä autoilijoille, varsinkin, jos on ehtinyt vaihtaa kesärenkaat alle.

– Muutama on käynyt tänään vaihtamassa takaisin talvirenkaisiin. Näitä tulee varmasti vielä päivän aikana lisää. Kesärenkaiden vaihtoaikoja on myös peruttu paljon tältä viikolta, Juha Ekholm Rengas Salo Oy:stä kertoi.

Euromaster Salon palvelupisteen päällikön Jukka Toivosen mukaan useimmilla on onneksi vielä talvirenkaat autoissaan.

– Kesärenkaita on vaihdettu alle vasta muutamalle, hän vahvisti.