Tampereen kiekkokevät – Liigan tulevaa finaalikaksikkoa yhdistää yksi asia: kotikaupunki

Liigan ennätystasainen runkosarja jatkui ennätystasaisina puolivälierinä. Kolmen puolivälieräsarjan ratkaisua sai jännittää seitsemänteen otteluun – vastaavaa on nähty viimeksi keväällä 2003.

Suomen mestaruudesta taistelee enää neljä joukkuetta, joita yhdistää yksi asia: ilmiömäinen maalivahti.

Salon Seudun Sanomien arvion mukaan myös tulevaa finaaliparia yhdistää yksi asia: kotikaupunki.

Ilves–TPS: Odotettavissa täyspitkä sarja

Perinneseurat TPS ja Ilves kohtaavat pitkän tauon jälkeen pudotuspeleissä. Jouko Myrrän Ilveksen raikas hyökkäyspeli kohtaa Jussi Ahokkaan kurinalaisesti puolustavan TPS:n.

Ilves pelaa välierissä ensimmäistä kertaa 21 vuoteen. Jo pelkkä paikka mitalipeleissä tuntuu taatusti hyvältä monia pettymysten keväitä kokeneista kannattajista.

Ilves aloitti puolivälieräsarjan Kärppiä vastaan tyrmäävästi, mutta Kärpät paransi peliään sarjan edetessä. Lopulta sarja venyi seitsemännen ottelun jatkoajalle, jossa ratkaisumaalin iski Petri Kontiola.

TPS:n ja HIFK:n puolivälieräsarja ei jättänyt ketään kylmäksi. Parhaimmillaan TPS:n puolustus ja maalivahti Andrei Kareev riisuivat HIFK:n täysin aseettomaksi, vaikka sarjassa nähtiin myös TPS:n absurdi 7–5-vierasvoitto.

TPS:n viisikkopuolustus oli myrkkyä Ilvekselle runkosarjassa. HIFK-sarjassa TPS oli pääsääntöisesti kurinalainen, mutta mukaan mahtui myös useita lahjamaaleja. Ilves pelaa HIFK:n tapaan hyökkäysvoittoisesti, mutta paremmin joukkueena.

Ilveksellä on pieni materiaalietu. Ilveksen puolustus on kiekkovarmempi ja hyökkäyskalusto laajempi kuin TPS:llä.

Ilveksen hyökkääminen ei ole ollut yksittäisten pelaajien varassa, vaan tehoja on tullut monelta kentältä. Eniten parannettavaa on kapteeni Eemeli Suomella , joka pelasi Kärpät-sarjan maaleitta.

Nöyrästi pelaava TPS-hyökkääjä Markus Nurmi johtaa pudotuspelien pistepörssiä (7+2=9).

Erot joukkueiden välillä ovat minimaaliset, joten pitkä sarja lienee todennäköinen. Sarja ratkeaa vasta seitsemännessä pelissä täydessä Nokia Arenassa kotijoukkueen hyväksi.

SSS-arvio: Ilves finaaliin voitoin 4–3.

Tappara–KooKoo: Malikin muuri murtuu

KooKoon kasvutarina on vertaansa vailla, mutta Tapparan kaataminen välierissä on aivan liian korkea vuori kiivettäväksi. Rimaa hipoen pudotuspeleihin selvinneellä KooKoolla on vain voitettavaa, ylivoimaisella mestarisuosikilla Tapparalla vain hävittävää.

Tapparan pelaajamateriaali on merkittävästi KooKoota parempi. Pelkkiä pelaajamateriaaleja vertaillessa KooKoon paikka ei olisi missään tapauksessa edes mitalipeleissä.

Runkosarjan sensaatiojoukkue Jukurit törmäsi KooKoon tolppien välissä seisovaan muuriin nimeltä Nick Malik. Jukurit loi KooKoota enemmän maaliodottamaa kuudessa pelissä seitsemästä, mutta pudotuspelien kuumin pelaaja Malik torjui KooKoon jatkoon.

Jussi Tapolan Tappara pelasi nousujohteisen sarjan laadukasta Lukkoa vastaan. Tappara horjui ensimmäisissä peleissä, mutta ratkaiseva viides näytös oli jo pelillinen ylikävely.

Ja vaikka Malik on ollut loistava, myös Tapparan Christian Heljanko on todistanut olevansa voittava maalivahti. Tapparan monipuolinen puolustus on Liigan paras ja hyökkäyskin on sitä paperilla, mutta Lukko-sarjassa näytöt jäivät vähäisiksi.

Tapparan kokenut kaarti, kuten kivijalkapakki Veli-Matti Vittasmäki, työmies Jukka Peltola ja aktiivipelaajien pisteykkönen Kristian Kuusela, ovat tottuneet voittamaan isoissa paikoissa.

Tappara pelaa yhdeksättä kevättä peräkkäin välierissä, kun KooKoo ei ole pelannut aiemmin edes puolivälierissä.

Materiaalin lisäksi Tappara saa valtavan lepoedun. KooKoo joutui laittamaan parastaan pöytään jo 1. kierroksella ja raastamaan Jukureita vastaan aina keskiviikon seitsemänteen peliin asti.

Tappara taas marssi puolivälieristä kevyin potkuin ja on palautellut sunnuntaista lähtien. Kun pelitahti tästä vain kiihtyy, on KooKoon bensa vaarassa loppua.

Jopa puhdas 4–0-lakaisu on mahdollinen, mutta Tapparan käynnistymisvaikeuksien takia kouvolalaiset juhlivat lauantaina kotijäällään.

SSS-arvio: Tappara finaaliin voitoin 4–1.

Teksti: Riku Hatakka

Liigan välierien otteluohjelma: (4 voitolla jatkoon):

Pe 8.4. Tappara–KooKoo

La 9.4. KooKoo–Tappara ja Ilves–TPS

Su 10.4. TPS–Ilves

Ma 11.4. Tappara–KooKoo

Ti 12.4. KooKoo–Tappara ja Ilves–TPS

Ke 13.4. TPS–Ilves

Tarvittaessa:

To 14.4. Tappara–KooKoo

Pe 15.4. Ilves–TPS

La 16.4. KooKoo–Tappara ja TPS–Ilves

Su 17.4. Tappara–KooKoo

Ma 18.4. Ilves–TPS

Finaalisarjan alustava alkamispäivä on ti 19.4.

Korisliiga jäi kiekon jalkoihin

Jääkiekon liigapaikkakunnilla muut pienemmät lajit jäävät tylysti jääkiekon jalkoihin.

Esimerkki tästä saatiin keskiviikkona Tampereella, kun Ilves pelasi ratkaisevaa 7. puolivälieräotteluaan samaan aikaan kun Pyrintö kohtasi Vilppaan 2. puolivälieräottelussa.

Ilveksen ottelua seurasi uudella Nokia Areenalla 10 062 katsojaa, kun taas Pyrintö houkutteli kolmen kilometrin päähän Pyynikille vaivaiset 450 katsojaa.

Viime viikolla vastaava koettiin Kouvolassa, kun KooKoon ratkaiseva neljännesvälieräottelu osui samalle kellonlyömälle Kouvojen kotiottelun kanssa.

KooKoo–Pelicans-ottelua seurasi Kouvolan jäähallissa 4 121 katsojaa, reilun kilometrin päässä Mansikka-ahon urheiluhallissa Kouvot–Pyrintö-ottelun yleisömäärä oli vain 368.

Kouvolassa saatetaan törmätä jatkossakin päällekkäisyyksiin, mikäli Kouvot etenee KooKoon tavoin välieriin. (SSS)