Tänään palmusunnuntaina virvotaan varvotaan

Oven taakse voi ilmestyä tänään pupuja ja noitia, sillä tänään vietetään palmusunnuntaita. Virpojat toivottavat terveyttä koristellun pajunkissavitsan kera ja pyytävät vastineeksi palkkaa.

Viime pääsiäisenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeisti lapsia virpomaan ulkona oman lähipiirin parissa. Tänä vuonna ohjeistusta ei annettu ja koronarajoituksia on purettu.

Palmusunnuntaista alkavaa viikkoa kutsutaan nimellä hiljainen viikko, ja sen jokaiselle päivälle on olemassa oma pääsiäisajan nimi. Pääsiäisloman ensimmäinen päivä on pitkäperjantai, ja pitkä viikonloppu kestää toiseen pääsiäispäivään eli maanantaihin asti.

STT

