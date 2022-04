Tänään vietetään pääsiäispäivää ylösnousemuksen juhlana

Tänään vietettävä pääsiäispäivä on uskonnolliselta merkitykseltään Jeesuksen ylösnousemuksen juhla. Elämä on voittanut kuoleman, juhlitaan kirkoissa.

Pääsiäisen sanomaa pidetään kristillisen uskon perustana. Pääsiäisjakso on kirkkovuoden huippukohta, jonka aikana seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta.

Pääsiäisen ajankohta vaihtelee, sillä pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen jälkeisen ensimmäisen täydenkuun jälkeen. Käytännössä se sijoittuu eri vuosina maaliskuun loppupuolen ja huhtikuun loppupuolen välille.

Pääsiäinen sanana on johdettu verbistä päästä. Pääsiäisenä päättyy paasto eli päästään paastoamisesta.

