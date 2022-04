Tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan asettuu ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa

Tanskalainen Rasmus Paludan ja hänen äärioikeistolainen Stram Kurs -puolueensa (Tiukka linja) asettuvat ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa syyskuussa. Ruotsin vaaliviranomaiset vahvistivat saaneensa ilmoituksen asiasta keskiviikkona.

Paludan yritti Tanskan kansankäräjille vuoden 2019 vaaleissa, mutta hänen puolueensa sai kerättyä vain 1,8 prosenttia äänistä, eikä siten yltänyt yli kahden prosentin äänikynnyksen. Puolueen ohjelmassa vaaditaan, että muslimit pitäisi karkottaa Tanskasta ja muista Pohjoismaista.

Paludan on Tanskan ja Ruotsin kaksoiskansalainen ja on viime päivinä matkustellut ympäri Ruotsia polttamassa Koraaneja. Hän on sanonut olevansa vaalikiertueella. Kiertuetta vastaan järjestetyt mielenosoitukset ryöstäytyivät väkivaltaisiksi monin paikoin, ja poliisi on ottanut kiinni ainakin 40 ihmistä, joista osa on alaikäisiä. 26 poliisia loukkaantui väkivaltaisissa yhteenotoissa mielenosoittajien kanssa.

Ruotsin psykologisesta puolustuksesta vastaava viranomainen ei usko, että mellakat olisivat osa Ruotsia vastaan suunnattua informaatiosodankäyntikampanjaa.

– Tällä hetkellä emme näe merkkejä sellaisesta, sanoi viranomaisen tiedottaja Mikael Östlund.

Poliisin kansallinen operaatiokeskus sanoi tutkivansa tietoja, että väkivaltaisia mellakoita ja väkivaltaa poliisia kohtaan olisi masinoitu ulkomailta. Keskus ei vastannut kysymyksiin, epäilläänkö lietsonnalla olevan yhteyksiä ulkovaltoihin, kuten Venäjälle. Östlundin mukaan tällaisesta ei ole havaintoja.

Ruotsalainen äärioikeistoa seuraavan Expo-säätiön toimitusjohtaja Daniel Poohl arvioi, että Paludan on ottanut Ruotsin kohteekseen, koska hänen poliittinen tiensä on tyssännyt Tanskassa. Hän yritti järjestää koraaninpolttajaisia myös Saksassa syksyllä 2020, mutta Saksa kielsi häntä tulemasta maahan, kertoo Der Tagesspiegel.

Hänet karkotettiin myös Ranskasta myöhemmin samana vuonna. Ruotsiin Paludan pääsee kaksoiskansalaisuutensa perusteella.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-polizei-nimmt-rasmus-paludan-fest-wollte-dieser-daenische-rechtsextremist-in-neukoelln-den-koran-verbrennen/26564672.html

STT

