Tehy ja Super kritisoivat rajusti työnantajapuolen suojelutyöstä antamia tietoja – Liittojen mukaan lakon aikaista suojelutyötä on annettu sovitusti

Ammattiliitto Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super kritisoivat sunnuntaina voimakkaasti työnantajapuolen lausuntoja suojelutyöstä ja sen määrästä hoitajaliittojen lakossa. Liittojen mukaan lakon aikaista suojelutyötä on annettu sovitusti.

Ammattiliitojen mukaan työvuoroissa on saattanut olla lakon aikana jopa enemmän hoitajia kuin normaalitilanteessa. Normaaliaikana vuoroissa voi liittojen mukaan olla jopa usean hoitajan vaje myös kriittisimmissä toiminnoissa, minkä ei ole katsottu vaarantavan potilasturvallisuutta.

– Työnantaja esittää mediassa virheellisiä väitteitä asiasta. Sairaaloiden johto on nähtävästi valinnut viestintälinjan, jossa se virheelliseen tietoon perustuen ja pelottelemalla pyrkii murtamaan lakkoa ja vaikuttamaan kansalaisten mielipiteeseen hoitajien laillisesta lakosta, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi järjestöjen tiedotteessa.

Hoitajaliittojen mukaan lakon ensimmäisenä päivänä perjantaina sairaaloissa nähdyt sekavat tilanteet johtuivat pitkälti siitä, että työnantaja ei ollut varautunut etukäteen ei-kiireellisten toimintojen sulkemiseen ja potilaiden siirtämiseen muihin sairaaloihin. Työnantaja ei ollut myöskään huomannut kutsua kaikkia suojelutyössä olevia töihin.

Lisäksi työnantaja ei ollut hoitajaliittojen mukaan selvittänyt, pitäisikö lääkäreitä tai muita virkasuhteisia ammattihenkilöitä määrätä suojelutyöhön tekemään sellaisia hoitohenkilöstön tehtäviä, joita he osaavat tehdä.

STT