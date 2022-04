Tehy ja Super peruivat hoitajalakon toisen vaiheen valmisteilla olevan potilasturvallisuuslain takia

Hoitajalakon toinen vaihe on peruttu, ilmoittivat hoitajajärjestöt Tehy ja Super tiistaina. Lakon oli määrä alkaa keskiviikkona kello kuudelta aamulla. Tehyn ja Superin mukaan niiden hallitukset päättivät tiistaina, että tilanne vaatii järeämpiä työtaistelutoimia, kuten joukkoirtisanoutumisia. Järjestöt katsovat, että lakko on murrettu perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) johdolla valmistellun potilasturvallisuuslain seurauksena.

– Järjestöjen on nyt siirryttävä järeämpiin toimiin eli joukkoirtisanoutumisen valmisteluun, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tiedotteessa.

Tehyn ja Superin mukaan tiistaina selvisi, että potilasturvallisuuslaki etenee. Järjestöt kutsuvat lakia hoitajien pakkotyölaiksi, niiden mielestä se rajaa työntekijöiden lakko-oikeutta. Laki antaisi aluehallintovirastoille valtuudet määrätä hoitajia töihin sakon uhalla potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Järjestöjen hallinnot kokoontuvat lähipäivinä päättämään kokonaan uusista työtaistelutoimista. Lisäksi Tehy ja Super julistavat koko kunta-alalle huomisaamusta alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon toistaiseksi.

– Maan hallitus on usean ministerin suulla kilvan todennut, että se ei puutu työmarkkina-asioihin. Viime viikkojen tapahtumat osoittavat muuta. Potilasturvallisuuslaki eli pakkotyölaki oli jo valmistelussa ennen kuin hoitajalakkoa oli kulunut päivääkään, tiedotteessa sanotaan.

Rytkönen sanoo, että laki on valmisteltu yhteistyössä työriidan toisen osapuolen kanssa – osin virheellisin tiedoin.

– Seurauksena työnantajalta on kadonnut paine löytää ratkaisua.

”Hoitajajärjestöillä ei kiirettä”

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin aiemmin tiistaina, että lakiesitys olisi viety todennäköisesti valtioneuvoston yleisistuntoon jo torstaina, jos uusi ja aiempaa laajempi hoitajalakko toteutuisi.

Superin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan hoitajajärjestöillä ei ole kiirettä eikä Suomen lainsäädäntö tunne pakkosovintoa.

– Ensisijaista on saavuttaa hyvä sopimus. Hoitajapula ei tule ikinä ratkeamaan pakkotyöllä tai sillä uhkaamalla, vaan sopimalla ja rahalla. Sote-henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueille lähenee koko ajan, ja silloin sote-palvelut ovat kokonaan valtiovallan sylissä, Paavola sanoo tiedotteessa.

Tehy uhkasi joukkoirtisanoutumisella myös loppuvuodesta 2007. Tuolloin sopu varmistui vasta juuri ennen kuin irtisanoutumiset olisivat tulleet voimaan. Kiistaa ratkottiin tuolloinkin sovittelulautakunnan avulla.

Hoitajien joukkoirtisanoutumiseen oli tuolloin osallistumassa ensi vaiheessa lähes 12 000 hoitajaa. Hallitus valmistautui tilanteeseen valmistelemalla esityksen poikkeuslaista, joka olisi pakottanut hoitajia sakon uhalla takaisin töihin.

Sanna Nikula

STT

