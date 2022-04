Tehy sai valtuuden valmistella hoitajien joukkoirtisanoutumista

Tehyn hallitus on saanut valtuustolta valtuudet valmistella hoitoalan henkilökunnan joukkoirtisanoutumista, järjestö kertoo tiedotteessaan. Tehyn valtuusto kokousti tänään.

Tehyn valtuusto kutsutaan koolle todennäköisimmin seuraavan kerran, kun sovittelulautakunta on antanut sovintoehdotuksensa. Samassa yhteydessä valtuusto saa selvityksen joukkoirtisanoutumisen toteutuksesta ja tekee tarvittavat päätökset, mikäli sovintoesitys ei sisällä uskottavaa ratkaisua hoitajapulaan, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi tiedotteessa.

Rytkösen mukaan sovittelulautakunnan työ on tiivistynyt.

– On myönteistä, että nyt sovun löytämiseksi todella työskennellään. Hoitajapulaan on pakko saada ratkaisu, koska julkinen terveydenhuolto ja vanhuspalvelut ovat kaatumassa. Pelkästään viime viikonlopun uutiset kertovat, että hoitajapulan takia toimintoja supistetaan, osastoja suljetaan ja toimenpiteitä perutaan koko ajan, hän sanoi.

Viime viikon lakko peruuntui

Tehy ja Super peruivat viime viikolla laajan lakkonsa, jonka oli määrä alkaa viime keskiviikkona. Samalla liitot kertoivat, että ne valmistelevat joukkoirtisanoutumista.

Liitot eivät ole kertoneet siitä, milloin mahdollinen joukkoirtisanoutuminen tulisi voimaan ja miten laaja joukko hoitajia siinä olisi mukana. Superin liittohallitus kokoustaa keskiviikkona.

Tehyn ja Superin mielestä valmistelussa ollut potilasturvallisuuslaki olisi vienyt hoitajien lakko-oikeuden, minkä vuoksi tarvitaan järeämpiä työtaistelutoimia.

Jos järjestöt toteuttavat joukkoirtisanoutumisen, hallitus joutunee pohtimaan töihin pakottavaa lainsäädäntöä. Se voisi muistuttaa lainsäädäntöä, josta säädettiin vuonna 2007, jolloin Tehy uhkasi viimeksi joukkoirtisanoutumisella.

Ihan hetkessä hoitajien irtisanoutumiset eivät tulisi voimaan. Esimerkiksi Tehy-lehti kertoo, että kun työntekijä sanoo työsuhteen irti, irtisanomisaika on alle viiden vuoden työsuhteesta kaksi viikkoa ja yli viiden vuoden työsuhteesta kuukausi.

Sovintoesityksen sorvaaminen jatkuu

Kunta-alan työriidan sovintoesityksen valmistelu jatkuu tänään. Riitaa ratkovan sovittelulautakunnan puheenjohtajan, alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen mukaankoko lautakunta on koolla.

– Koko ajan tämä edistyy, vielä tänään ei kuitenkaan ole todennäköisesti uutta kerrottavaa, Pylkkänen arvioi maanantaiaamuna STT:lle.

Sovintoesityksen valmistumisajankohdasta Pylkkäsellä ei ole vielä esittää arviota.

– Valmistelua täytyy vielä jatkaa. Työskentelemme ahkerasti, Pylkkänen sanoi.

Jonkin verran sovintoesityksessä on päästy eteenpäin, sillä Pylkkänen kertoi eilen Twitterissä lautakunnan kiittävän neuvotteluryhmiä etenemisestä tekstikysymyksissä.

Kunta-alan lakkoaalto uhkaa laajeta vapun jälkeen kymmeneen kaupunkiin, ellei sopua synny sitä ennen. Ammattiliitot JHL, Jyty sekä neuvottelujärjestö Juko ovat jättäneet varoituksen viikon mittaisesta lakosta, joka alkaisi 3. toukokuuta. Jos lakko toteutuisi, olisi siinä mukana 81 000 kunta-alan palkansaajaa.

https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/mita-pitaa-ottaa-huomioon-kun-sanoo-itsensa-irti

https://twitter.com/ElinaPylkkanen/status/1518228148818698242

Anniina Korpela, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: