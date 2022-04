Teijon Marine Alutech laajentaa Hankoon

Salolainen Marine Alutech Oy Ab ja Nylunds Boathouse Ab toteuttavat yhteistyössä kasvusuunnitelmiaan tukevan investoinnin ostamalla SSAB:n kiinteistöt Hangon Lappohjassa.

Tiedotteessa todetaan, että hankittavat kiinteistöt sopivat erinomaisesti Marine Alutech Service Oy:n ja Nylunds Boathouse Ab:n tulevaisuuden tarpeisiin. Kiinteistön sijainti Suomenlahden rannalla paikassa, jossa on pitkä avovesikausi ja oma syväsatama, tarjoaa yrityksille kasvumahdollisuuksia mm. huolto- ja talvisäilytystoiminnassa.

Lisäksi alueelle tuleva rautatieyhteys nähdään mahdollisuutena yhteistyökumppaneitten ja alueelle jatkossa tulevien vuokralaisten toiminnan tukemiseen.

Kiinteistön kokonaispinta-ala on 18 hehtaaria ja hallien pinta-ala lähes 26 000 neliömetriä. Kevythalleja on yli 7 000 neliömetrin alalla ja satamalaiturin pituus on 200 metriä.

Yritysten omien toimintojen lisäksi alueelle pyritään löytämään yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia. Marine Alutech Oy ja Nylunds Boathouse Ab arvelevat tiedotteessa, että alueelle syntyy toimintojen kehittämisen yhteydessä lähivuosina yli 100 työpaikkaa.

Marine Alutech Oy Ab on suomalainen perheyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja huoltaa pääosin viranomaiskäyttöön soveltuvia työveneitä vuodesta 1985 alkaen. Yrityksen vuosiliikevaihto on 8–20 miljoonan euron välillä. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Salon Teijossa.

Nylunds Boathouse Ab on suomalainen veneteollisuuden perheyritys, jolla on toimipisteet sekä Suomessa että Ruotsissa. Yritys on perustettu vuonna 2016. Yrityksen vuosiliikevaihto on n. 23 miljoonaa euroa. Yritys tarjoaa huoltopalveluita sekä moottori- että purjeveneille. Lisäksi yritys myy uusia sekä käytettyjä moottoriveneitä sekä edustaa yksinoikeudella suomalaista Nord Star-venemerkkiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa.