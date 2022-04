Tepsin omat pojat nostavat kannua vappuna – omavarainen TPS on yllätysvalmis suosikki-Tapparaa vastaan

Keskiviikkona Tampereella alkavissa liigafinaaleissa kohtaavat SM-liigahistorian (1975–2021) menestyneimmät joukkueet Tappara ja Turun Palloseura. Kummallakin on 10 mestaruutta, joten tulevan finaalisarjan voittaja nousee yksin mestaruustilaston kärkeen.

TPS marssi finaaliin kaatamalla Ilveksen kuudessa ottelussa. Puolivälieräsarjassa HIFK:n asettama pelillinen ja etenkin fyysinen vaatimustaso olivat avainasemassa Ilveksen kaatamisessa. Lopulta Ilves ei saanut TPS:ltä hippaakaan, sillä tasakentällisin maalit menivät TPS:lle peräti 16–5.

Sinänsä kevätauringon alla ei ollut mitään uutta: Jussi Ahokkaan valmentaman TPS:n puolustuspelaaminen ja maalivahti Andrei Kareev olivat myrkkyä Ilvekselle. Ilves teki vain yhden maalin Turkuhallissa. Tiivis viisikkopuolustus piti vastustajat poissa ykkössektorin maalipaikoilta ja Kareev hoiti loput.

Liigadynastia Tappara on finaaleissa jo seitsemättä kertaa viimeiseen yhdeksään kertaan. Se kuvastaa seuran uskomatonta tekemisen tasoa.

Tapparan tämänkertainen reitti finaaliin oli rento: alisuorittanut Lukko sekä kokematon ja väsynyt KooKoo eivät antaneet Tapparalle haastetta. Tappara selvitti molemmat sarjat viidessä ottelussa.

Poikkeuksellisen omavaraisen TPS:n kelkkaan on ollut tänä keväänä helppo hypätä.

TPS:n junioripuoli asetti vuonna 2015 kunnianhimoisen vision, jonka tavoitteena oli nousta ”Euroopan parhaaksi kasvattajaseuraksi”. TPS on jo nyt lähellä sitä.

Omista kasvateista koostuva kevään kuumin ketju Markus Nurmi–Juuso Pärssinen–Mikael Pyyhtiä on tehnyt pudotuspeleissä jo 41 tehopistettä.

Jussi Tapolan valmentaman Tapparan onkin ensitöikseen löydettävä keinot pysäyttää TPS:n ykkösketju. Siinä onnistuessaan kirvesrinnat ovat jo vahvoilla. Vaikka TPS on saanut tulitukea muilta kentiltä, on joukkue silti pitkälti ykkösnyrkkinsä varassa.

Lähes yhtä kuumaksi on lämmennyt Tapparan nelosketju Joona Luoto–Otto Rauhala–Petteri Puhakka. Jarrupelaamisen lisäksi tehoja on löytynyt. Luodon pistekeskiarvo (1,67) on pudotuspelien kovin. Samaan aikaan runkosarjan piste- ja maalipörssin voittanut Anton Levtchi on yhä maaleitta (0+7).

Konemaisesta Tapparasta ei löydy heikkoa lenkkiä. Tappara lähteekin finaaleihin suosikkina, mutta itseluottamusta puhkuva TPS on yllätysvalmis ja sillä on kaikki mahdollisuudet napata mestaruus.

Ahokkaan TPS:ssä on paljon samoja vivahteita kuin Kai Suikkasen mestaruusjoukkueessa 2010. Lisäksi nuorelle joukkueelle jäi varmasti hampaankoloon viime kevään finaalitappiosta.

TPS juhliikin yllätysmestaruutta vappuaattona Turkuhallissa kuumempien yksilöiden, paremman maalivahdin ja koko Turun saavuttaneen hurmoksen ansiosta.

SSS-arvio: TPS on Suomen mestari voitoin 4–2.

Kolme nostoa finaalisarjasta

1) Erikoistilanteet

TPS teki Ilves-sarjassa nolla ylivoimamaalia! Tapparan erikoistilanteet ovat taas olleet terästä: joka neljäs ylivoima on päättynyt maaliin ja alivoimalla joukkue on tehnyt yhtä monta maalia kuin vastustaja ylivoimalla.

2) Maalivahdit

Mestarijoukkueen tolppien välissä torjuu yleensä sarjan paras maalivahti. Molemmilla on huippumaalivahti, mutta Andrei Kareev on pelannut välierät heikosti aloittanutta Christian Heljankoa vakuuttavammin. Kareev on TPS:n kultainen ase.

3) Kotietu ja otteluohjelma

Jokaisessa finaalissa tulee olemaan yli 10 000 katsojaa eli kotipelit nousevat todella arvokkaaksi. TPS:n on ryöstettävä (ainakin) kerran voitto Nokia Areenalta. Tappara sai kotiedusta palkintona nolla kotipeliä viikonlopuille, kun taas TPS sai kaksi kotipeliä lauantaille, mikäli sarja venyy kuudenteen otteluun.

Teksti: Riku Hatakka