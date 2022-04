THL:n mukaan sairaalaan joutumisen riski vähäisimmillään koronaepidemian aikana

Koronatapausten määrä on laskenut Suomessa selkeästi kolme viikkoa peräkkäin, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ilmaantuvuuden lasku näkyy kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla alueilla.

THL:n mukaan sairaalaan joutumisen riski on vähäisimmillään koko epidemian aikana. Myös menehtyneiden osuus tapauksista on pienimmillään epidemian aikana.

– Sairaalaan joutumisen riski on selvästi yhteydessä rokotekattavuuteen, kertoo THL:n johtaja Mika Salminen.

Hänen mukaansa rokotuskattavuus on korkealla tasolla kaikkialla Suomessa. Vakavan sairastumisen riski on matala rokotusten ottaneilla.

Salminen huomauttaa kuitenkin, että erikoissairaanhoidon kuormitus on kapasiteettiin nähden yhä korkealla.

STT

