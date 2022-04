Todisteita kemiallisista aseista pitäisi kerätä nopeasti – osa aineista häviää lyhyessä ajassa

Suomalaisasiantuntijan mukaan todisteita kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa tulisi tarvittaessa päästä keräämään mahdollisimman nopeasti. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifinin johtajan Paula Vannisen mukaan osa aineista häviää ympäristöstä ja ihmisistä hyvinkin lyhyessä ajassa.

– Mitä nopeammin sinne päästään, sitä parempi. Jos niitä on käytetty, hän sanoo.

Maanantaina levinneiden vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjä olisi käyttänyt kemiallisia aseita Ukrainan Mariupolissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on puolestaan varoittanut Facebookissa julkaisemassaan puheessa, että Venäjä saattaa suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä Ukrainassa.

Lamaannuttavat hengityksen ja sokeuttavat

Kemiallisia aseita ovat kaikki kemialliset yhdisteet, jotka aiheuttavat kuoleman tai pysyviä vaurioita. Niitä levitetään yleensä ammuksissa, jotka laukaistaan ilmaan ja räjäytetään.

Yleisimpiä ovat hermokaasut, esimerkiksi sariini, jotka saavat aikaan kramppeja ja lopulta hengityksen lamaantumisen. Yleismyrkyistä esimerkiksi kloorikaasu aiheuttaa tukehtumiskuoleman. Syövyttävä sinappikaasu puolestaan saa aikaan hitaasti paranevia rakkuloita ja sokeutumista.

– Sinappikaasua on käytetty ensimmäisessä maailmansodassa. Se oli tehokas ase, koska se sitoi paljon hoitohenkilökuntaa auttamaan näitä uhreja, Vanninen kertoo.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä olisi käyttänyt Ukrainassa myös fosforiammuksia. Valkoinen fosfori ei ole kemiallinen ase vaan polttoase, mutta myös sillä on rajuja vaikutuksia ihmisille.

– Se on hirveän kuumaa, 800-1 000 astetta, ja se polttaa lihan pois. Se on aivan kauhea ase, Vanninen sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjä on kemiallisten aseiden kieltosopimusjärjestön jäsen ja se on ilmoittanut ja tuhonnut asevarastonsa järjestön valvonnassa muutama vuosi sitten. Järjestöllä ei ole sen tarkempaa tietoa aseiden nykyisestä määrästä ja laadusta.

Terhi Riolo Uusivaara

STT

