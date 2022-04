Toimitusjohtaja Lundmark: Nokia ei aio jatkaa tutkimusta ja tuotekehitystä Venäjällä

Nokia ei aio jatkaa tutkimusta ja tuotekehitystä Venäjällä, kertoi yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark tiedotteessa torstaina.

– Olemme jo aloittaneet Venäjällä suoritettavien T&K-toimintojen siirtämisen Venäjän ulkopuolelle, mutta tämä ei tapahdu hetkessä, Lundmark sanoo.

Hänen mukaansa työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi on yhtiölle tärkeintä siirtoprosessissa.

Lundmark kommentoi tiedotteessa Helsingin Sanomien torstaina julkistamaa uutista, jonka mukaan Nokia jatkaisi tuotekehitystään Venäjällä, vaikka se on tuominnut jyrkästi hyökkäyksen Ukrainaan. Helsingin Sanomien tiedot perustuvat kahteen toisistaan riippumattomaan lähteeseen.

Nokia kertoi maaliskuun lopulla, että se on keskeyttänyt laite- ja ohjelmistotoimituksensa Venäjälle maan Ukrainaan tekemään suurhyökkäyksen takia.

