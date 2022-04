Kansainvälisen Punaisen Ristin mukaan sen evakuoinnit Mariupolista eivät onnistuneet tänään – ”Olosuhteet ovat mahdottomat”

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) ei ole onnistunut tänään järjestämään suunnittelemiaan tuhansien siviilien evakuointeja Mariupolista, järjestö kertoo.

ICRC:n mukaan olosuhteet tähän ovat olleet mahdottomat eikä järjestö onnistunut pääsemään edes kaupunkiin asti.

– Jotta voimme auttaa siviilejä ulos, meidän täytyy varmistua, että käyttämämme reitti on turvallinen, sanoi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean edustaja Ewan Watson.

Järjestö kertoi yrittävänsä evakuointeja uudelleen huomenna. Watson sanoi, että asukkaita on määrä evakuoida toiseen kaupunkiin Ukrainassa.

Mariupolin kaupunginhallinto kertoi Telegram-viestipalvelussa aiemmin tänään, että Punaisen Ristin sekä Ukrainan viranomaisten ajoneuvot saattoivat matkaan kymmeniä evakuointibusseja sekä kaupunkilaisten yksityisiä ajoneuvoja. Kaupunginhallinnon mukaan siviilejä olisi saatu evakuoitua 2 000.

Kaupungissa on jumissa arviolta 160 000 ihmistä.

Moni evakuointiyritys on epäonnistunut

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean edustajan Ewan Watsonin mukaan tuhannet ihmiset odottivat pääsyä pois kaupungista kymmenillä busseilla tai omilla ajoneuvoillaan.

– Meillä ei enää ole sanoja kuvailemaan niitä kauhuja, joita Mariupolin asukkaat ovat joutuneet kokemaan, hän sanoi.

Venäjän joukot ovat saartaneet ja pommittaneet kaupunkia jo viikkoja. Venäjä haluaa arvioiden mukaan vallata kaupungin, jotta se saisi muodostettua maayhteyden Krimiltä Itä-Ukrainaan.

Venäjä muun muassa iski maaliskuussa siviilejä täynnä olevaan teatteriin, vaikka teatterirakennukseen oli kirjoitettu venäjäksi suurin kirjaimin, että rakennuksessa on myös lapsia. On vieläkin epäselvää, montako ihmistä iskussa tarkalleen kuoli. Mariupolin kaupunki on arvioinut kuolleiden määrän olleen 300.

– Samalla kun teatteri paloi, venäläiset jatkoivat ampumista ulkona, muistelee teatteri-iskusta selvinnyt Viktoria Dubovytskaja uutistoimisto AFP:lle.

24-vuotias nainen kertoi etsineensä kauhuissaan pientä tytärtään hyökkäyksen jäljiltä.

– Toivot, että hän olisi elossa, vaikka häneltä puuttuisivatkin kädet tai jalat, hän sanoo.

Tytär löytyi onneksi elossa ja pääsi äitinsä mukana pakoon Länsi-Ukrainan Lviviin.

Ayla Albayrak, Sanna Raita-aho

STT

