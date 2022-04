Tulli pysäytti EU-pakotteiden alaisia tuotteita Vaalimaalla

Tulli on pysäyttänyt kolme kuormaa EU-pakotteiden alaisia tuotteita Vaalimaalla viime viikonloppuna.

Kuljetukset olivat matkalla Venäjälle. Tulli on takavarikoinut tuotteet ja kertoo aloittaneensa tapauksista esitutkinnan. Rikosnimikkeenä tapauksissa on epäilty törkeä säännöstelyrikos.

Tullin viestinnästä ei haluttu tuoreeltaan kommentoida tapausta STT:lle tarkemmin. Tulli kertoo järjestävänsä tiedotustilaisuuden asiasta keskiviikkona.

Euroopan unioni on kohdistanut Venäjään pakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti laajan hyökkäyksen Ukrainassa helmikuun lopulla. EU:ssa on keskusteltu pakotteiden kiristämisestä sen jälkeen, kun venäläissotilaiden julmuudet erityisesti Butshan kaupungissa paljastuivat viime viikolla.

STT

Kuvat: