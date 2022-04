Tulvista varoitetaan laajasti eteläisessä ja läntisessä Suomessa

Ilmatieteen laitos on antanut tälle päivälle laajasti tulvavaroituksen eteläiseen ja läntiseen Suomeen.

Tulvavaroitus on voimassa Manner-Suomen kaikissa rannikkomaakunnissa, Etelä-Karjalassa sekä lisäksi neljässä sisämaan maakunnassa. Isoin tulvariski on varoituksen mukaan nyt Etelä-Pohjanmaalla.

Tälle päivälle on annettu niin ikään ruohikkopalovaroitus Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle.

Tulviin on syytä varautua myös lähipäivinä. Tulvavaroitus on torstain tietojen mukaan voimassa liki samalla alueella ensi maanantaihin asti. Ruohikkopalovaroitus on laajenemassa lähipäivänä.

