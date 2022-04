Tuomioja HBL:lle: Ruotsin puolustusministeri ehdottaa suomalais-ruotsalaista puolustusliittoa vaihtoehtona Nato-jäsenyydelle

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist on ehdottanut suomalais-ruotsalaista puolustusliittoa vaihtoehtona maiden Nato-jäsenyydelle, sanoo kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) Hufvudstadsbladetille.

Hultqvist on Tuomiojan mukaan keskustellut ehdotuksesta myös puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) kanssa.

Tuomiojan mukaan ehdotus nousi esiin sotilasliitto Naton noustua vahvaksi vaihtoehdoksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Silloin on herännyt kiinnostusta myös vaihtoehtoisia etenemistapoja kohtaan, Tuomioja sanoo HBL:lle.

Tuomioja sanoo, että suomalais-ruotsalaisen puolustusliiton ei tarvitsisi olla ikuinen vaihtoehto, vaan se voisi olla ratkaisu muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Kansanedustaja toivoo Suomen harkitsevan asiaa, mutta pelkää hallituksen tehneen jo päätöksensä Nato-jäsenyydestä.

Tuomioja sanoo HBL:lle uskovansa, että Suomi jättää Nato-jäsenhakemuksen muutamien viikkojen tai kuukausien sisällä. Hän toivoo Suomen ja Ruotsin pitävän päätöksissään yhtä.

https://www.hbl.fi/artikel/erkki-tuomioja-peter-hultqvist-har-fort-fram-finsk-svensk-forsvarsallians-som-alternativ-till-nato/

STT

