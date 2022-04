Tuomioja HBL:lle: Ruotsin puolustusministeri ehdottaa suomalais-ruotsalaista puolustusliittoa vaihtoehtona Nato-jäsenyydelle

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist on ehdottanut suomalais-ruotsalaista puolustusliittoa vaihtoehtona maiden Nato-jäsenyydelle, sanoo kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) Hufvudstadsbladetille.

Hultqvist on Tuomiojan mukaan keskustellut ehdotuksesta myös puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) kanssa. STT ei tavoittanut Kaikkosta kommentoimaan asiaa lauantai-iltana.

Tuomiojan mukaan ehdotus nousi esiin sotilasliitto Naton noustua vahvaksi vaihtoehdoksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Silloin on herännyt kiinnostusta myös vaihtoehtoisia etenemistapoja kohtaan, Tuomioja sanoo HBL:lle.

Tuomioja sanoo, että suomalais-ruotsalaisen puolustusliiton ei tarvitsisi olla ikuinen vaihtoehto, vaan se voisi olla ratkaisu muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Kansanedustaja toivoo Suomen harkitsevan asiaa, mutta pelkää hallituksen tehneen jo päätöksensä Nato-jäsenyydestä.

Tuomioja ei kertonut Nato-kantaansa viime viikolla

Tuomioja sanoo HBL:lle uskovansa, että Suomi jättää Nato-jäsenhakemuksen muutamien viikkojen tai kuukausien sisällä. Hän toivoo Suomen ja Ruotsin pitävän päätöksissään yhtä.

Erkki Tuomioja sanoi STT:lle huhtikuun alussa, ettei aio kertoa omaa nykyistä kantaansa Suomen Nato-jäsenyyteen. Aiemmin Tuomioja on vastustanut jäsenyyttä.

https://www.hbl.fi/artikel/erkki-tuomioja-peter-hultqvist-har-fort-fram-finsk-svensk-forsvarsallians-som-alternativ-till-nato/

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008723919.html

STT

Kuvat: