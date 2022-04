Tuore Oscar-voittaja Will Smith luopuu Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenyydestä – taustalla näyttelijän väkivaltanen käytös Oscar-gaalassa

Parhaan miespääosanäyttelijän Oscar-palkinnon tuore voittaja Will Smith on kertonut luopuvansa Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenyydestä. Smith kertoi asiasta useille yhdysvaltalaismedioille lähetetyssä tiedotteessa varhain lauantaina Suomen aikaa.

Jäsenyydestä luopumisen taustalla on Smithin väkivaltainen käytös viime sunnuntain ja maanantain välisenä yönä järjestetyssä Oscar-gaalassa. Hän löi koomikko Chris Rockia, joka oli kertonut lavalla vitsin Smithin vaimosta.

– Petin akatemian luottamuksen. Riistin muilta ehdokkailta ja voittajilta mahdollisuuden juhlia ja olla juhlittuna heidän upeista suorituksistaan, Smith kertoi tiedotteessa.

Oscar-palkinnot jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia on kertonut tuomitsevansa Smithin käytöksen ja käynnistävänsä asiasta selvityksen.

STT

Kuvat: