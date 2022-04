Turussa liki 30 vuotta sitten kadonneen lakimiehen ruumis löytyi merestä kesken murhaoikeudenkäynnin – nyt käsittely jatkuu

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa jatkuu tiistaina poikkeuksellinen murhaoikeudenkäynti, joka on viime viikkoina muuttunut vielä erikoisemmaksi.

Käsittely Turussa alkoi jo joulukuussa. 68-vuotiaalle miehelle luettiin syyte liki 30 vuotta sitten kadonneen turkulaisen lakimiehen Ilpo Härmäläisen murhasta, vaikka tämän ruumista ei ollut löydetty eikä väitetystä henkirikoksesta ollut muitakaan fyysisiä todisteita.

Käräjäoikeudesta odotettiin jo tuomiota, kun juttu sai dramaattisen käänteen maaliskuun alussa. Poliisi kertoi löytäneensä Härmäläisen ruumiin merenpohjasta Turun Airiston alueelta.

Mikä on merestä löytyneen ankkurin merkitys?

Tähän asti syytetty, Härmäläisen tuntenut ja aikoinaan mainostoimistoyrittäjänä toiminut mies, on kiistänyt liittyvänsä Härmäläisen katoamiseen tai väitettyyn henkirikokseen millään tapaa. Hän on myös kyseenalaistanut sen, onko kyseessä edes henkirikos vai katosiko lakimies esimerkiksi omasta tahdostaan.

– Meillä ei ole vainajaa, ei teknistä tutkintaa, joka tukisi väitettä henkirikoksesta. Onko meillä riittävää varmuutta siitä, että Härmäläinen olisi henkirikoksen uhri, syytetyn asianajaja Heikki Uotila kysyi talvella istunnossa.

Nyt tilanne on muuttunut, mutta vielä ei tiedetä, miten. Heti ruumiin löytymisen jälkeen poliisi kertoi, että asiassa epäillään henkirikosta, muttei täsmentänyt, millä perusteella.

– Sanotaan näin, että olosuhteet olivat sellaiset, että kun ne omin silmin näkee, tietää, että nyt on syytä epäillä henkirikosta, keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja Aki Lahtinen sanoi STT:lle tuolloin.

Vainajan ohella merestä nostettiin myös ankkuri. Epäilynä on ollut, että syytetty mies käytti ankkuria painona auttamaan ruumiin upottamisessa. Hänen ex-vaimonsa oli aiemmin kertonut poliisikuulusteluissa, että syytetyn käyttämästä purjeveneestä katosi ankkuri mahdollisesti samoihin aikoihin Härmäläisen katoamisen kanssa.

Poliisi ei ole kertonut, oliko merestä löydetty ankkuri esimerkiksi kiinni vainajassa tai onko se samanlainen kuin aikanaan mahdollisesti kadonnut ankkuri.

Syyttäjä: Murhan motiivina halu välttää konkurssi ja poliisitutkinta

Härmäläinen oli 33-vuotias tuore isä, kun hän katosi Turussa elokuun 3. päivänä vuonna 1994. Hänen katoamisensa otettiin uudestaan aktiivitutkintaan viime vuonna.

Syyttäjän mukaan mainosmies murhasi Härmäläisen välttääkseen konkurssin ja poliisitutkinnan. Syyttäjän mukaan syytetty oli aiemmin vuonna 1994 ottanut Härmäläisen yrityksen mukaan laskutussopimusjärjestelyyn, jossa tekaistiin laskuja ja jonka tarkoituksena oli pelastaa syytetyn mainostoimisto konkurssilta.

Kun Härmäläinen tajusi tulleensa erehdytetyksi, hän aikoi mennä ilmoittamaan asiasta poliisille, syyttäjä sanoo. Miehen on syytetty vieneen Härmäläisen käyttämälleen purjeveneelle, surmanneen tämän ja kätkeneen ruumiin.

Maria Rosvall

STT

