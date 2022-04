Tutkija STT:lle: Turvallisuusselonteko antoi epäsuoran suosituksen Nato-jäsenyydelle – ”Poikkeuksellisen suoraa puhetta.”

Keskiviikkona julkaistu turvallisuusselonteko sisälsi poikkeuksellisen suoraa puhetta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu STT:lle.

– Siinä oli poikkeuksellisen suoraa puhetta, jos vertaa siihen, mitä suomalaisilta strategiadokumenteilta on yleensä nähty. Ei pyöristelty kulmia, hän sanoo.

Raportti ei suoraan ottanut kantaa Suomen Nato-jäsenyyteen. Pesu kuitenkin arvioi, että raportista paistoi epäsuorasti läpi suositus jäsenyydelle.

– Kyllä suositus siitä epäsuorasti paistoi. Esille tuotiin muita vaihtoehtoja, kuten puolustusliittoa Ruotsin kanssa. Samalla kuitenkin nostettiin esille, että se ei ole Nato-jäsenyyteen verrattavissa oleva ratkaisu, Pesu sanoo.

– Tällaisia oli ripoteltu sinne tänne osaksi tarinaa, joka johti lopulta sen pihviin eli Nato-analyysiin, hän lisää.

Epäsuoraan suositukseen viittasi Pesun mukaan myös raportin viesti siitä, että Suomi ei voi jäädä paikoilleen, vaan sen on tehtävä valinta.

– Tilanteessa, jossa Venäjä pyrkii rakentamaan etupiiriä sopimuksin ja sotilaallisin keinoin, reagoimatta jättäminen muuttuneeseen turvallisuusympäristöön saattaisi johtaa Suomen kansainvälisen aseman muuttumiseen ja liikkumatilan kaventumiseen, selonteossa muun muassa todettiin.

Huomionarvoisena Pesu pitää myös raportin liitteitä. Toisessa liitteessä listattiin Suomen mahdollisen Nato-liittymisprosessin vaiheet ja toisessa taas yleiset päävaiheet Naton perussopimukseen liittymisestä.

”Venäjästä kielenkäyttöä, jota ei ole nähty vuosikymmeniin”

Suorina osuuksina Pesu mainitsee myös selonteon Venäjää koskevat osuudet. Raportissa muun muassa todettiin, että Venäjän hyökkäyksellä on pitkäkestoisia vaikutuksia turvallisuusympäristöön Euroopassa ja Suomen lähialueilla. Samalla todettiin, että Suomen turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen.

Ylipäätään Pesu kokee Venäjään liittyneen keskustelun muuttuneen kevään aikana paljon.

– Puhutaan esimerkiksi peruuttamattomista muutoksista Venäjän kanssa. Se on kielenkäyttöä, jota ei ole nähty vuosikymmeniin. Pitää mennä melkein sotavuosiin asti, hän sanoo.

