Hoitajalakko jatkuu seitsemättä päivää. Salon sairaalan yli kahdestasadasta hoitajasta on töissä enimmillään kymmenkunta. Työtaistelun takaa paljastuu alati paheneva pula hoitohenkilökunnasta.

– Sairaalaa on pyöritetty tuplavuoroilla ja pyytämällä hoitajia töihin vapaalta. Eläkeläisten panos on hyvin tärkeä, Salon sairaalan koordinoiva ylihoitaja Minna Santikko sanoo.

Salon sairaalassa ja kaupungin terveyspalveluissa olisi tarjolla töitä kaikkiaan kymmenille hoitajille.

Hoitajajärjestöjen lakko alkoi viime perjantaina kello 06.00 kuudessa sairaanhoitopiirissä. Työtaisteluun osallistuu yhteensä noin 25 000 Tehyn ja Superin jäsentä.

Tyks Salon sairaalan kaksi vuodeosastoa, leikkaussali, röntgen ja päivystys on suljettu. Lääkehoitopoliklinikka sekä dialyysiyksikkö ovat toimineet koko ajan. Ne kuuluvat suojelutyön piiriin.

Laboratoriokin sulkeutui, mutta se avattiin suojelutyön nimissä maanantaina. Kaksi hoitajaa ottaa aamupäivisin näytteitä, jotka lähetetään taksilla Turkuun analysoitaviksi. Näytteenotolla turvataan esimerkiksi syöpäpotilaiden sytostaattihoito.

Salon sairaalassa työskentelee normaalisti 205 hoitajaa, kun mukaan lasketaan pitkäaikaiset sijaiset, jotka sijaistavat esimerkiksi äitiys- tai opintovapaita. Tällä hetkellä sairaalassa on enimmillään kymmenkunta hoitajaa.

Erikoispoliklinikoiden lääkärit ottavat potilaita vastaan, mutta osa lääkäreistä työskentelee nyt Salon sijasta Turussa.

– He pystyvät katsomaan itsenäisesti aika isonkin joukon potilaita, mutta joitakin sellaisia potilasaikoja joudutaan perumaan, jossa hoitajaa tarvitaan esimerkiksi avustamaan lääkäriä toimenpiteessä. Esimerkiksi kaikki tähystystutkimukset on Salossa peruttu, koska hoitajia ei ole, Minna Santikko kertoo.

Punasiniliiviset hoitajat värittivät Salon sairaalanmäkeä perjantaina aamulla valtakunnallisen työtaistelun alettua. Kuuden hoitajan joukko toivoi ensimmäiseksi, ettei heitä syyllistettäisi.

– Suojelutyö tehdään. Kukaan ei kuole sen takia, että me olemme ulkona, Tyks Salon sairaalan ammattiosaston puheenjohtaja Anniina Orrenmaa korosti.

Orrenmaan mukaan nyt on vihonviimeinen hetki korjata hoitajien palkkaus ja työolot. Hän näkee työtaistelun perimmäisenä syynä hoitajapulan.

– Päättäjät eivät ymmärrä, miten vähän meitä on.

Salon Seudun Sanomat halusi selvittää, mitä hoitajien vähyys tarkoittaa arkityössä. Mitä Anniina Orrenmaa tarkoitti sanoessaan Salon Seudun Sanomissa, että ”me emme edes pääse eläkkeelle, kun kroppa ja mieli eivät kestä sinne asti”.

Tätä juttua varten on haastateltu useita lakossa olevia hoitajia. He haluavat pysyä nimettöminä kireän työtaistelutilanteen takia.

Hoitajien puheissa toistuu sana jousto. Lakkolaiset kertovat etenkin tuplavuorosta, joka tarkoittaa kahden työvuoron tekemistä peräkkäin.

– Tieto voi tulla edellisenä iltana tai vain tuntia ennen aamuvuoron päättymistä. Hoitajat ovat hoitajia, emme voi jättää potilaita hoitamatta ja työkaveria pulaan, yksi sairaanhoitaja sanoo.

Kun aloittaa aamulla työt kello 07.00, voi tehtävästä riippuen päästä lähtemään sairaalasta kotiin vasta kello 21.30. Seuraavana aamuna pitää olla töissä taas seitsemältä.

– Ketään ei voi pakottaa, mutta joissakin yksiköissä tehdään viikon aikana useita tuplavuoroja, Minna Santikko kertoo.

Osalla hoitajista syyllisyys painaa mieltä, jos ei voi pidentää työpäiväänsä. Jotkut tekevät tuplavuoroja myös omasta halustaan ansaitakseen lisää rahaa. Santikon mukaan aamuvuoroa jatketaan iltavuorolla, mutta joskus hoitajat jäävät myös iltavuoron jälkeen tekemään vielä yövuoron.

– Henkilöstö joustaa myös siinä, että he tulevat töihin on sitten vapaapäivä tai vapaa viikonloppu. Sitä tapahtuu paljon, Santikko toteaa.

Muuan hoitaja kertoo, että töihin tullaan välillä jopa kipeänä.

Eläkeläiset ovat paikanneet sairaalan hoitajapulaa jo vuosia. Laboratorion viidestä näytteenottajasta enimmillään jopa neljä on ollut eläkkeellä. Hoitajille on riittänyt työkeikkoja vielä yli 70-vuotiaana.

– Koko talossa on töissä kymmenkunta eläkeläistä. Heidän panoksensa on hyvin tärkeä, Minna Santikko korostaa.

Hoitajia on hakeutunut sairaalasta hoitoalan töihin muualle, mutta lakkolaisten mukaan hoitajia on lähtenyt myös esimerkiksi akkutehtaalle ja kaupan kassalle. Valmet Automotive vahvistaa, että heille on tullut yksittäisiä hoitajia.

– Erikoissairaanhoitoon on sentään aiemmin saanut hoitajia, mutta nyt sekin alkaa olla huonossa jamassa. Tilanne on pahentunut vuoden aikana. On paikkoja, joihin ei tule yhtään hakemusta. Pelkona on, että nykyisetkin hoitajat väsyvät, Santikko huokaa.

Salon sairaalassa avautuu lähiaikoina neljä sairaanhoitajan toimea. Ennestään on pulaa jo yhdeksästä hoitajasta. Vaikeinta on löytää väkeä vuodeosastoille.

Minna Santikko puhuu hoitoalan vetovoimasta ja pitovoimasta.

– Palkkaus pitää saada sille tasolle, että se vastaa työn vaativuutta. Silloin saataisiin osittain myös työoloja inhimillisemmiksi.

Eläkeläiset pelastavat terveyspalveluita

Sairaanhoitaja Ritva Laaksosen iltavuoro Salon terveyskeskussairaalassa alkoi keskiviikkona kello 14.00. Laaksonen on 67-vuotias, ja yksi viidestä terveyskeskussairaalassa töissä käyvästä eläkeläisestä.

– Siellä tarvitaan ehdottomasti lisää käsipareja. Vakihenkilöstö on tosi kovilla. Heillä on valtavan pitkiä päiviä. Sellaista työvuorolistaa ei ole, etteikö siellä olisi jollain kahta työvuoroa peräkkäin.

Tehyn ja Superin lakko kohdistuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, mutta työtaisteluun liittyy myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka koskee Salon kaupungin terveyspalveluita.

– Haluamme olla taistelussa mukana kaikin tavoin, mutta meidän on koko ajan mietittävä asiakkaiden turvallisuutta ja haettava kultaista keskitietä, pääluottamusmies Mari Rask toteaa.

Suojelutyöstä ei neuvotella ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa.

Rask ei syytä henkilöstöpulasta Salon kaupunkia. Hänen mukaansa kaupunki yrittää palkata lisää hoitajia, mutta hakijoita ei ole. Eniten tarvittaisiin sairaanhoitajia.

– Hoitajista on pulaa kaikkialla: vanhustenhoidossa, varhaiskasvatuksessa, terveyspalveluissa ja suun terveydenhoidossa.

Tuplavuoroja tehdään päivittäin, ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Elimistö kuormittuu pikkuhiljaa, kun palautumisaikaa ei ole riittävästi.

– Hoitajilla ei voi olla omaa, yksityistä elämää. Iltavuoroon mennessä ei aina voi tietää, pääseekö yöksi kotiin. Tai onko vapaa viikonloppu vai tuleeko sittenkin kutsuja töihin. Kenenkään ei tarvitse tehdä tuplavuoroja tai tulla vapaalta töihin, mutta me hoitajat olemme liian kilttejä.

Mari Raskin mukaan töissä on kymmeniä eläkeläisiä.

– He ovat tällä hetkellä pelastava luonnonvara. Eläkeläisiä on töissä joka puolella varhaiskasvatuksesta vuodeosastoille. Järjestelmä valitettavasti romahtaisi, jos heitä ei olisi.

Ritva Laaksosen selkä petti kuutisen vuotta sitten, ja hän jäi osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Ensin Laaksosta kysyttiin kesäksi Salon sairaalan kirurgiselle osastolle, mutta osasto kutsui töihin lopulta kolmen vuoden ajan.

– Sitten minua pyydettiin terveyskeskukseen. Teen töitä korkeintaan kolme päivää viikossa, ja ainoastaan iltavuoroja. Jos en jaksa, en mene.

Laaksosen tytär ja miniä ovat molemmat sairaanhoitajia ja nyt lakossa. Sisko puolestaan jää eläkkeelle Turun kaupunginsairaalasta kesällä. Hän on jo vastannut myöntävästi työnantajan kysymykseen jatkaa työntekoa.

Ritva Laaksonen on huolissaan etenkin nuorista hoitajista.

– En ymmärrä, miten he jaksavat, kun monilla heistä on vielä ruuhkavuodetkin.