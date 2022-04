Ukraina edelleen valmis neuvotteluihin Venäjän kanssa, sanoo presidentti Zelenskyi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on edelleen valmis jatkamaan neuvotteluja Venäjän kanssa. Presidentti kommentoi asiaa yhteisessä tiedotustilaisuudessa Ukrainan-vierailulla olevan Itävallan liittokansleri Karl Nehammerin kanssa.

– Ukraina on aina sanonut olevansa valmis neuvotteluihin ja etsimään keinoja tämän sodan lopettamiseksi, Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Zelenskyi kertoi uskovansa Venäjän valmistautuvan uuteen hyökkäykseen Ukrainan itäosissa.

– Olemme valmiita sekä taistelemaan että etsimään keinoja lopettaa sota diplomatian avulla, hän lisäsi.

Edelliset kasvokkain neuvottelut osapuolten välillä käytiin maaliskuun lopussa. Neuvottelujen on kerrottu olleen katkolla Butshan tapahtumien paljastumisen jälkeen.

Butshasta löydettiin venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita, ja Zelenskyi linjasi tuolloin, että Ukrainalle olisi hyvin vaikeaa neuvotella Venäjän kanssa venäläisjoukkojen Butshassa tekemien julmuuksien jälkeen.

Jo perjantaina turkkilainen virkamieslähde kertoi, että Venäjä ja Ukraina olisivat molemmat valmiita jatkamaan neuvotteluja Butshan tapahtumista huolimatta. Mahdollisen uuden neuvottelukierroksen ajankohdasta ei kuitenkaan vielä ole tietoa.

Britannian pääministeri Boris Johnson vierailulla Kiovassa

Britannian pääministeri Boris Johnson tapasi tänään kasvokkain presidenttiZelenskyin. Johnsonin ja Zelenskyin tapaaminen järjestettiin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Ukrainan Britannian-suurlähetystö julkaisi tapaamisesta Twitterissä kuvan, jossa Johnson ja Zelenskyi ovat vastatusten neuvottelupöydässä. Kuvatekstinä tviitissä luki ”yllätys”. Johnsonin matkasta ei ollut kerrottu julkisesti etukäteen.

Zelenkyin avustaja julkaisi Facebookissa saman kuvan kuvaillen Johnsonia sodanvastaisen liittouman johtajaksi.

Britannian pääministerin virka-asunnon Downing Streetin edustaja kertoo Johnsonin ja Zelenskyin keskustelleen Britannian pitkäaikaisesta tuesta Ukrainalle. Johnsonin kerrotaan myös esitelleen uuden taloudellisen ja sotilaallisen apupaketin sisältöä.

Downing Streetin mukaan Johnson vieraili Kiovassa osoittaakseen solidaarisuutensa ukrainalaisille.

Venäjän joukkojen vetäydyttyä Ukrainan pääkaupungin läheisyydestä Zelenskyi on saanut isännöidä kaupungissa useampia korkean tason vierailijoita.

Viime päivinä Kiovassa ovat vierailleet Johnsonin lisäksi muun muassa EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Itävallan liittokansleri Karl Nehammer.

https://twitter.com/UkrEmbLondon/status/1512791528607031303

https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7

STT

Kuvat: