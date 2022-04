Ukraina ilmoitti joukkojensa saaneen hallintaan koko Kiovan alueen, yritykset evakuoida siviilejä saarretusta Mariupolista ovat jatkuneet

Ukraina kertoi lauantai-iltana saaneensa takaisin hallintaansa koko Kiovan alueen. Maan varapuolustusministerin Hanna Maliarin mukaan Irpin, Butsha, Hostomel ja koko Kiovan alue ovat nyt Ukrainan hallinnassa.

Ukrainan joukot saivat alueen takaisin haltuunsa sen jälkeen, kun Venäjän sotilasjoukot vetäytyivät Venäjän luvattua Istanbulin neuvotteluissa vähentää sotatoimia Kiovan ja Tshernihivin alueilla.

Venäjä on sanonut keskittyvänsä nyt itäisen Donbassin alueen valtaamiseen.

Siviilien evakuointiyritykset jatkuvat

Yritykset evakuoida siviilejä saarretusta Mariupolista jatkuivat lauantaina. Kaupungin tilannetta on jo pitkään kuvailtu katastrofaaliseksi, sillä venäläisjoukkojen piirittämässä kaupungissa ei ole ollut ruokaa, puhdasta vettä eikä lääkkeitä. Ihmisten kerrotaan yöpyvän lämmittämättömissä kellareissa ja pommituksissa raunioituneissa taloissa.

Kansainvälisen median julkaisemien tietojen mukaan Punaisen Ristin tiimi lähti lauantaina jälleen kohti Mariupolia yrittämään evakuointioperaatiota. Arviolta noin 160 000 ihmisen uskotaan olevan edelleen jumissa Mariupolissa.

Sunnuntaina YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths matkaa Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan neuvottelemaan humanitaarisen tulitauon aikaansaamisesta Ukrainassa. Hän jatkaa Moskovasta matkaansa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

Venäjä on aiemmin kieltäytynyt YK:n korkea-arvoisimpien virkamiesten vierailupyynnöistä.

Istanbulissa sovittu evakuointien järjestämisestä

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja kertoi kansainvälisten medioiden mukaan, että Venäjän kanssa Istanbulissa käytävissä neuvotteluissa on sovittu evakuointien järjestämisestä.

Zelenskyi kertoi varhain lauantaina julkaistussa puheessaan, että Mariupolista evakuoitiin perjantaina yli 3 000 ihmistä. Hän sanoi keskustelleensa perjantaina Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta ja Mariupolista Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

– Euroopalla ei ole oikeutta vastata hiljaisuudella Mariupolin tapahtumiin. Koko maailman on reagoitava tähän humanitaariseen katastrofiin, Zelenskyi kertoi.

Lauantaina Turkki tarjoutui evakuoimaan ihmisiä Asovanmeren rannalla sijaitsevasta satamakaupungista veneillä.

Asiasta ilmoitti CNN:n mukaan Turkin puolustusministeriö. Turkin puolustusministeriö kertoi välittäneensä pyyntönsä avustaa evakuoinnissa Venäjän sotilasavustajalle Ankarassa sekä Turkin sotilasavustajalle Moskovassa.

Turkki on myös isännöinyt Ukrainan ja Venäjän välisiä kasvotusten käytyjä aseleponeuvotteluja.

Ukrainan mukaan Venäjä vetäytyy pohjoisesta

Venäjän joukot vetäytyivät ripeään tahtiin Ukrainassa pääkaupunki Kiovaa ympäröiviltä alueilta ja Tshernihivin kaupungista Ukrainan pohjoisosista, kertoi Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak sosiaalisessa mediassa. Podoljak sanoi pitävänsä tätä selvänä merkkinä siitä, että Venäjä on valinnut toisenlaisen taktiikan ja keskittyvänsä itään ja etelään.

Presidentti Zelenskyi sanoi lauantaina julkaistussa puheessaan, että tilanne Ukrainan itäosassa on ”äärimmäisen vaikea”. Hänen mukaansa Venäjän joukot kerääntyvät Donbassiin Harkovan suuntaan ja valmistautuvat voimakkaisiin iskuihin.

Ukrainan mukaan sodassa kuollut yli 150 lasta

Ukrainassa syyttäjä kertoi yhteensä 158 lapsen kuolleen ja 254 lapsen haavoittuneen sotatoimien seurauksena. Syyttäjän lausunto julkaistiin Facebookissa.

Lausunnon mukaan tiedot eivät ole välttämättä kattavia, sillä uhrien määrää selvitetään edelleen esimerkiksi Venäjän miehittämillä alueilla ja saarretussa Mariupolissa.

Lisäksi syyttäjä sanoi kymmenien sairaaloiden, nuorisotilojen, kirjastojen ja muiden lapsille toimintaa ja suojaa tarjoavien tilojen vahingoittuneen.

USA antanut Ukrainalle puolustustukea yli 1,6 miljardilla dollarilla

Yhdysvallat antaa 300 miljoonan dollarin eli noin 270 miljoonan euron edestä lisää puolustustukea Ukrainalle, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltain uuteen apupakettiin kuuluu muun muassa ohjusjärjestelmiä, drooneja ja panssaroituja ajoneuvoja.

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen tukea yli 1,6 miljardin dollarin eli yli 1,45 miljardin euron edestä.

Aiempien tukipakettien materiaalit ovat olleet peräisin Yhdysvaltain omista varmuusvarastoista, mutta uusin 300 miljoonan dollarin tukipaketti koostuu varusteista, joita hankitaan suoraan Yhdysvaltain puolustusvoiminen kaupallisilta puolustusteollisuuden kumppaneilta.

Yhdysvallat on myös päättänyt auttaa liittolaismaidensa neuvostovalmisteisten tankkien siirtämisessä Ukrainan avuksi, kertoo New York Times.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat antaa apua tankkien siirtämisessä Ukrainalle. Tarkempia yksityiskohtia tankkeja tarjoavista maista ja tankkien määrästä ei ollut tiedossa.

https://www.president.gov.ua/en/news/yevropa-ne-maye-prava-reaguvati-movchannyam-na-te-sho-vidbuv-74029

https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-2-22/index.html

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua?hc_ref=ARRVmJUVTi5Q41CK1fLmRmb9AtkFHr0Q8QsRSC7LccLLfrsHkJ7neeHMT506M4VYWSM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDyJh_8Y22WuH0LyQ1RdvcvcRYEGTFz6TqNMdhOJHvfy_0uqkLcJoFo8y2wpNTN52hIzaCGzM4JCSFKkfSSGX6NgzkOvWwxI845gOi59j_vozR3Wvh7kwMpi3srtXWvFFdwrgUaq-1jhXur2zLIDn5-pUCDJIbGvxVVr9rhPKJKHTCPl7JmTuQM8KO4Cfp3L_DhbWO01P1zhMpDHxlckhue6gqEzbZph99TOl5D9EPDJCr7NFldip3X3TYbQbiXoVOhnGAZnWGYg4lveMrO04fbh7OhsIGqm1qXqEx3ur4z5814jt4

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2987119/defense-department-announces-300-million-in-additional-assistance-for-ukraine/

https://www.nytimes.com/2022/04/01/us/politics/us-tanks-ukraine.html

Elias Peltonen, Anne Salomäki, Ayla Albayrak

STT

Kuvat: