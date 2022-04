Ukraina kertoo yrittävänsä jälleen siviilien evakuointia – sanoo vaurioittaneensa Venäjän Mustanmeren-laivaston lippulaivaa

Ukraina kertoo avaavansa uudelleen humanitaarisia käytäviä siviilien evakuointiin maan itä- ja eteläosista.

Maa yritti evakuointeja myös eilen, mutta Ukrainan mukaan ne eivät onnistuneet Venäjän tulitusten vuoksi.

Siviilien evakuointia Ukrainassa ovat toistuvasti häirinneet taistelut, jotka ovat estäneet siviilien turvallisen poistumisen.

Esimerkiksi viime perjantaina Venäjän tekemässä iskussa Kramatorskin rautatieasemalle kuoli yli 50 ihmistä. Kramatorsk on kuulunut tärkeimpiin raideliikenteen solmukohtiin, joiden kautta siviilejä on yritetty saada pois Itä-Ukrainasta.

Lippulaivan tuho olisi Venäjälle valtava menetys ja Ukrainalle suurvoitto

Ukrainassa maan armeija on onnistunut vaurioittamaan venäläistä sota-alusta Mustallamerellä, kertoivat rannikkokaupunki Odessan viranomaiset.

Odessan kuvernöörin Maksym Martshenkon mukaan Ukrainan joukot osuivat alukseen Neptune-torjuntaohjuksilla, jotka otettiin käyttöön vasta viime vuonna. Neptune-ohjus on ukrainalaisten omaa tuotantoa.

Moskva on Venäjän Mustanmeren-laivaston lippulaiva. Aluksessa on yli 500 merisotilasta, ja se on ukrainalaisten mukaan tulessa. Merellä on niin ikään paha myrsky, mikä vaikeuttaa pelastustoimia.

Venäjän puolustusministeriö kertoi BBC:n mukaan torstain vastaisena yönä omana versionaan, että laivan ammusvarastoissa on tapahtunut räjähdys, joka johtui tulipalosta. Ministeriön mukaan alus on kärsinyt vakavia vaurioita, mutta koko miehistö on evakuoitu. Tulipalon syytä selvitetään, ministeriö sanoi.

Moskva oli tapetilla jo aivan sodan alussa, kun se uhkaili ukrainalaisia Käärmesaaren puolustajia, jotka vastasivat haistattelemalla. Mielialoja nostattaneen tapahtuman kunniaksi Ukrainan posti julkaisi juuri uuden postimerkin, jossa merisotilas esittää sotalaivalle tunnetun keskisormitervehdyksen. Käärmesaaren puolustajat otettiin lopulta vangeiksi.

Myöhemmin Käärmesaarelta venäläisalukselle haistatellut sotilas palautettiin Ukrainalle osana vanginvaihtoa. Hänet palkittiin mitalilla, kertoi Ukrainan puolustusministeriö.

Mustanmeren kelluva linnoitus

Moskva on Mustanmeren voimakkain sota-alus ja sodassa Ukrainalle selvästi tärkein kohde Venäjän laivastosta, kommentoi Forbes-lehden sotilaskalustoon erikoistunut toimittaja David Axetammikuussa julkaistussa artikkelissa ennen Venäjän Ukrainassa aloittamaa laajaa hyökkäystä.

– Ajattele Moskvaa 12,5 tonnin ja yli 185 metrin ohjuspatterina. Sillä on tarpeeksi meritorjuntaohjuksia koko Ukrainan laivaston hävittämiseen sekä tarpeeksi ilmatorjuntaohjuksia lyömään pois minkä tahansa ilmahyökkäyksen Mustanmeren aluksia vastaan, Axe kirjoitti tuolloin.

Toimittaja myös ennakoi oikein sen, että Ukraina käyttäisi hyökkäyksessään laivaa vastaan Neptune-ohjuksia. Hänen mukaansa ne ovat ukrainalaisarsenaalin ainoa ase, joka edes teoriassa saattaisi murtautua taistelualuksen puolustusten läpi.

Toistaiseksi saatavilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, kuinka vakavasti Moskva on vaurioitunut. Koko miehistön evakuointi viittaa kuitenkin siihen, ettei alus ole enää taistelukelpoinen.

– Liian aikaista sanoa, mitä todella on tapahtunut. Jotakin ihan varmasti, kun Venäjä uutisoi laivan vaikeuksista. Osastoitu runko tuskin uppoaa, mutta jos kaksi puikkoa (ohjusta) on osunut, niin poistuu varmasti näyttämöltä pysyvästi. Teräsrungossa on se hyvä puoli, ettei se pala alumiinin tapaan, arvioi Suomenlinnan rannikkorykmentin komentaja Ville VänskäTwitterissä.

Moskva on aiemmin selvinnyt ohjusiskusta huollon kautta. Vuonna 2008 Georgian sodassa georgialaislaivasto osui alukseen yhdellä ohjuksella.

Vastaavaa viimeksi Falklandin sodassa

Taistelualus Moskva astui palvelukseen alun perin 1980-luvun alussa Neuvostoliiton laivastossa nimellä Slava. Sattumalta samoihin aikoihin nähtiin myös edellinen kerta, kun mikään maa on kärsinyt samaa suuruusluokkaa olevan taistelualuksen menetyksen sotatilanteessa.

Vuonna 1982 brittisukellusvene torpedoi Falklandin sodassa argentiinalaisalus General Belgranon, mikä aiheutti yli 360 ihmisen kuoleman. Belgranon upotus vastasi noin puolta Argentiinan kokonaistappioista sodassa ja oli kiistanalainen päätös myös brittiyleisön parissa. Kaksi päivää myöhemmin Argentiina tuhosi ohjusiskulla brittialus Sheffieldin, joka upposi myöhemmin hinattavana.

Falklandin sotaa lukuun ottamatta Moskvan mahdollisen tuhon lähimmät vertailukohdat historiasta löytyvät toisesta maailmansodasta.

– Tämä on menetys, joka jää sotahistoriaan, kommentoi kadettiupseeri Hannu SipiläTwitterissä.

Lassi Lapintie, Hannu Aaltonen, Sanna Raita-aho

STT

