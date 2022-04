Ukraina on keskeyttänyt evakuoinnit idästä päiväksi – Venäjän kanssa ei ole saatu sovittua tulitauosta evakuointireiteille

Ukraina on keskeyttänyt siviilien evakuoinnin maan itäosista päiväksi. Maan varapääministerin Iryna Vereshtshukin mukaan Venäjän kanssa ei ole saatu aikaan sopua tulitauosta evakuointireiteille eikä humanitaarisia käytäviä voida siten tänään avata.

Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan itäosiin vedettyään sotilaansa pois Pohjois-Ukrainasta. Ilmaiskut muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan ovat kuitenkin jatkuneet erityisesti sen jälkeen kun Ukraina kertoi joukkojensa upottaneen venäläisalus Moskvan.

Venäjä on väittänyt uppoamisen olleen seurausta tulipalosta, mutta siitä huolimatta maa ilmoitti kiihdyttävänsä iskuja Kiovaan juuri Moskvan uppoamisen jälkeen.

Ukrainan viranomaiset ovat vedonneet idässä Donbassin alueella oleviin ihmisiin, jotta nämä pakenisivat Venäjän hyökkäystä maan länsiosiin. Ukraina on syyttänyt Venäjän joukkoja siviili-infrastruktuuriin kohdistuneista iskuista.

Varapääministeri vaatii Venäjän joukkoja sallimaan evakuoinnit myös saarretusta ja katastrofaalisessa tilassa olevasta Mariupolin satamakaupungista. Venäjän joukot ovat väittäneet saaneensa kaupungin hallintaansa ja antaneet Ukrainan sotilaille iltapäivään aikaa asti antautua.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti jo aiemmin, että jos Venäjän joukot tappavat Mariupolia puolustavat ukrainalaissotilaat, rauhanneuvottelut lähes kaksi kuukautta kestäneen sodan lopettamiseksi päättyvät.

Venäjä iski Brovaryyn Kiovan alueelle

Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut viime yönä iskeneensä ammustehtaaseen Brovaryn lähellä Kiovan alueella. Kansainväliset mediat kertoivat aiemmin Brovaryn pormestarin kertoneen ohjusiskusta, joka osui ”infrastruktuurikohteisiin”.

Paikan päällä oleva uutistoimisto AFP:n toimittaja ei ole havainnut tuhoja, savua tai tulta.

Aiemmin tänään Britannian puolustusministeriö totesi tilannekatsauksessaan, että vaikka Venäjän operatiivinen fokus on siirtynyt itäiseen Ukrainaan, maan pääasiallinen tavoite on edelleen sama, eli pakottaa Ukraina luopumaan länsimaiden kanssa lähentymisestä ja vahvistaa Venäjän omaa alueellista valta-asemaa.

STT

