Ukraina: Venäjä yrittää peitellä sotarikoksiaan Mariupolissa tuhoamalla ruumiit siirrettävissä krematorioissa

Ukrainassa venäläissotilaat ovat tuoneet Mariupolin satamakaupunkiin siirrettäviä krematorioita tuhotakseen sotarikostensa jäljet, kertoo Ukrainan puolustusministeriö.

Puolustusministeriö kertoo Twitterissä, että satoja tapettujen ihmisten ruumiita on tuhottu.

– Tällaista tragediaa ei ole nähty sitten natsileirien, sanoi kaupungin pormestari Vadym Boitshenko.

Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata Mariupolia jo toista kuukautta, mutta ukrainalaisten puolustus kaupungissa on pitänyt, eivätkä venäläiset vieläkään ole saaneet koko kaupunkia hallintaansa.

Mariupolista on jo aikaisemmin saatu tietoja muun muassa sairaalan tuhoamisesta. Paikallisten viranomaisten mukaan lähes kaikki kaupungin rakennukset ovat vaurioituneet tulituksessa, ja noin 40 prosenttia niistä on korjauskelvottomia.

Mariupolissa on edelleen loukussa noin 100 000 siviiliä, joilla ei enää ole juurikaan ruokaa eikä vettä. Ukrainalaislähteiden mukaan venäläiset estävät evakuoinnit, jotta sotarikokset eivät paljastuisi.

Itävalta karkottaa neljä venäläistä diplomaattia

Itävalta ilmoittaa karkottavansa maasta neljä venäläistä diplomaattia. Kolmella Wienin suurlähetystön ja yhdellä Salzburgin pääkonsulaatin työntekijällä on ensi tiistaihin aikaa poistua maasta.

Itävallan ulkoministeriön mukaan ei-toivotuiksi henkilöiksi julistetut venäläiset ovat toimineet tavalla, joka ei sovi yhteen diplomaattisen aseman kanssa. Yleensä tällaisella muotoilulla viitataan vakoiluun.

EU-maat ovat ilmoittaneet tällä viikolla jo noin 200 venäläisdiplomaatin karkotuksista. Suomi ei ole toistaiseksi mukana joukossa.

Zelenskyi ja von der Leyen tapaavat Kiovassa huomenna

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee huomenna Kiovassa ja tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Asiasta kertoo Zelenskyin tiedottaja Serhi Nikiforov uutissivusto Kyiv Independentin mukaan.

EU-komissio kertoi aiemmin von der Leyenin ja EU:n ulkosuhdejohtajan Josep Borrellin vierailevan Ukrainassa tällä viikolla. Aiemmin Kiovassa on käynyt EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola.

