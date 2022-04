Ukrainaan lähetetyn materiaaliavun korvaaminen maksaa Suomelle vajaat 30 miljoonaa euroa – tutkija Charly Salonius-Pasternakin mukaan avun todellisen arvon päätteleminen julkisista tiedoista on mahdotonta

Ukrainaan lähetetyn materiaaliavun korvaaminen maksaa Suomelle vajaat 30 miljoonaa euroa, selviää puolustusministeriön STT:lle luovuttamista asiakirjoista. Puolustusministeriö on salannut tiedot siitä, mitä materiaalia uusimmissa päätöksissä on päätetty Ukrainaan luovuttaa.

Johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista (Upi) sanoo, ettei nyt julki tulleista tiedoista ole mahdollista päätellä avun todellista suuruutta.

Puolustusvoimien luovuttaman materiaalin todellinen arvo voi olla suurempi tai pienempi kuin sen laskennalliseksi arvoksi on merkitty. Puolustusvoimilta on lisäksi voitu luovuttaa myös laskennallisesti täysin arvotonta tavaraa. Vanhentuvan materiaalin hävittäminen maksaa, eikä tuoreus selviä julkisista tiedoista.

– Voi hyvin olla, että laskennallisesti ostetaan aina kymmenen ja annetaan viisikymmentä. Ja se on erittäin hyvä diili Puolustusvoimille, hän sanoo.

Myös Ukrainalle apu voi olla hyvin merkittävää, koska se tulee sodassa välittömään käyttöön.

Salonius-Pasternak sanoo, että materiaalin laskennallisen arvo on kannattanut arvioida lähelle nollaa, jos on haluttu peitellä mahdollisimman paljon lähetysten sisältöä. Jos taas lisäbudjetissa on haluttu saada mahdollisimman paljon rahaa korvaavaan materiaaliin, arvo on kannattanut arvioida mahdollisimman korkeaksi.

Salonius-Pasternakin mukaan Suomella voi myös olla diplomaattinen syy vältellä tietoa apupaketeista, jos Ukrainaan olisi luovutettu Neuvostoliitosta ostettua materiaalia.

– Se voi olla se poliittinen herkkyys, Salonius-Pasternak sanoo.

Neljä pakettia

Helmikuusta alkaen Suomessa on päätetty materiaalin luovuttamisesta neljä kertaa. Ensimmäisessä päätöksessä lisäbudjetissa korvattavaksi tarpeeksi on arvioitu 2,9 miljoonaa, toisessa 6,6 miljoonaa kolmannessa 1,6 miljoonaa ja neljännessä 18,2 miljoonaa euroa.

Ensimmäisessä paketissa Suomi luovutti Ukrainaan suojaliivejä, komposiittikypäriä, kaksi ensihoitoaseman varustusta ja paareja, mutta toisessa paketissa materiaaliapu oli jo selvästi tulivoimaisempaa. Tuolloin Ukrainaan päätettiin lähettää 2 500 kappaletta rynnäkkökiväärejä, 150 000 rynnäkkökiväärin patruunaa, 1 500 kappaletta kertasinkoja ja 70 000 kappaletta taistelijamuonapakkauksia.

Kolmannen ja neljännen päätöksen lähetetyt materiaalit puolustusministeriö on salannut asiakirjoista.

Tietojen peittämistä puolustusministeriö perustelee sillä, että lähetykset ovat yhdessä määrältään ja luonteeltaan siinä määrin merkittäviä, että luovutettua yksityiskohtaisemmat tiedot voisivat vahingoittaa maanpuolustuksen etua. Lisäksi Ukraina, muut EU-maat ja Nato-maat ovat esittäneet, että tiedot olisi pidettävä salassa materiaaliavun operaatio- ja kuljetusturvallisuuden takia.

Salonius-Pasternakin mukaan yhä on saatu kuitenkin lukea muista maista raportteja siitä, mitä Ukrainaan on lähetetty.

– Olemme nähneet ihan viime viikonkin aikana raportteja. Siitä ei tosin aina tiedä, että ovatko ne tietoja sieltä alkupäästä, jotka on päätetty nyt vain kertoa, hän sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi tykistön kantama on kuitenkin sellainen asia, jonka tietämisestä Venäjälle on hyötyä.

Mikko Gustafsson, Mikko Isotalo

STT

