Ukrainan armeija Facebookissa: Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainassa on alkamassa

Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainassa on alkamassa, kertoo Ukrainan armeija Facebookissa. Ukraina kertoo Venäjän tehneen hyökkäysoperaatioita Slobozhanskin ja Donetskin operatiivisilla alueilla.

Venäjä on Ukrainan mukaan jatkanut lisäyksiköiden muodostamista Rostovin alueella sekä miehittämällään Krimin niemimaalla. Joukkoja on suunniteltu käytettävän suojaamaan hallintorakennuksia sekä elintärkeää infrastruktuuria vallatuilla alueilla.

Ukrainan armeija sanoo Venäjän pyrkivän tällä hetkellä saamaan Donetskin ja Luhanskin alueet täysin hallintaansa ja aiemmin valtaamiensa alueiden säilyttämiseen.

Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov sanoi uutistoimisto AFP:lle, että Venäjä on yrittänyt murtaa Ukrainan puolustusta lähes koko rintamalinjalla Donetskin, Luhanskin ja Harkovan alueilla.

Ukrainan viranomaiset: Venäläisjoukot vallanneet Kreminnan kaupungin

Venäjän joukot valtasivat maanantaina Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi lausunnossaan sosiaalisessa mediassa, että Venäjän armeija on tuonut alueelle runsaasti sotilaskalustoa.

Kreminnassa asui ennen Venäjän helmikuun lopulla alkanutta hyökkäystä lähes 20 000 ihmistä. Kaupunki sijaitsee noin 50 kilometriä koilliseen Kramatorskin strategisesta kaupungista.

Uutistoimisto AFP kertoi maanantaina, että sen toimittajat raportoivat taisteluista Kreminnan itäpuolella sijaitsevassa Rubitshnen kaupungissa. AFP:n mukaan Ukrainan armeija ampui tykistöllä ja kranaatinheittimillä venäläisten valtaamaan kaupunkiin.

