Ukrainan armeija kertoo saaneensa Sumyn alueen kokonaan hallintaansa

Ukrainassa maan armeija kertoo saaneensa maan koillisosassa lähellä Venäjän rajaa sijaitsevan Sumyn alueen kokonaan hallintaansa. Viranomaiset varoittavat alueen asukkaita kuitenkin palaamasta sinne, koska venäläiset ovat miinoittaneet paikkoja, eikä miinoja ole vielä raivattu.

Venäjä on vetänyt joukkojaan pois monilta alueilta kärsittyään raskaita tappioita. Tämän lisäksi se aikoo siirtää joukkojaan Itä-Ukrainaan.

Venäläisjoukot lähes täysin poistuneet Ukrainan pohjoisosasta, kertoo Britannian puolustusministeriö

Venäläisjoukot ovat edenneet Ukrainan itäosassa viime viikolla valtaamastaan Izjumin kaupungista kohti etelää. Ukrainalaiskaupunkien tulitus maan itäosassa on jatkunut raskaana, kertoo Britannian puolustusministeriö.

Sen sijaan Izjumista kaakkoon kohti Slavjanskia ja Barvinkovea etenevät venäläisjoukot on saatu torjuttua.

Ukrainan pohjoisosasta venäläisjoukot ovat nyt vetäytyneet lähes täysin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Ainakin osa näistä joukoista tullaan Britannian puolustusministeriön mukaan siirtämään Itä-Ukrainaan taistelemaan Donbassin alueella.

Joukot tarvitsevat kuitenkin runsaasti huoltoa, eivätkä ne ole taistelukunnossa vielä ainakaan viikkoon, puolustusministeriö arveli.

Siviilien evakuointi Itä-Ukrainasta jatkuu, venäläisten tulitus katkaissut rautatiereittejä

Siviilien evakuointi Ukrainan itäosista on vaikeutumassa Venäjän jatkuvan kranaattitulituksen ja ilmaiskujen vuoksi, kertovat paikallisviranomaiset.

Luhanskin alueen kuvernöörin Serhi Haidain mukaan tulitus on katkaissut keskeisen rautatieyhteyden, jota pitkin ihmisiä on evakuoitu.

– Rata on poikki, joten junilla evakuointi on epävarmaa. Luhanskin alueen kylissä on edelleen tuhansittain ihmisiä, Haidai kirjoitti Facebookissa.

Myös Donetskissa evakuointeihin käytetty junayhteys oli poikki, koska Venäjän ilmaisku oli romahduttanut ylikulkusillan radan päälle.

Haidai kehotti silti siviilejä etsimään muita tapoja lähteä alueelta.

– Ei ole mikään salaisuus, että Donbassin taistelusta tulee ratkaiseva. Kaikki ne kauhut, joita olemme jo kokeneet voivat vielä moninkertaistua. Lähtekää! Tulevat päivät tarjoavat siihen viimeisen mahdollisuuden.

Severodonetskin teollisuuskaupungissa asuva Denis sanoi haluavansa pois tulituksen keskeltä.

– Joka päivä tästä tulee pahempaa ja pahempaa. Kranaatteja satelee kaikkialta. Tätä ei voi enää kestää. Haluan paeta tästä helvetistä, hän sanoi uutistoimisto AFP:n toimittajalle.

Ukrainan Britannian-lähettiläs pyytää Nato-maita avaamaan Mustanmeren

Televisiokanavalle Sky News puhunut Ukrainan Britannian-suurlähettiläs Vadym Prystaiko pyytää Nato-maita ottamaan aktiivisemman roolin Mustanmeren avaamisessa rahtilaivoille. Kommenteista uutisoi myös brittilehti Guardian.

Suurlähettilään mukaan Venäjän saarto olisi murrettava, jotta humanitaarinen apu pääsisi meriteitse perille Ukrainaan ja Ukrainan viljakuljetukset pääsisivät maailmalle.

– Meidän on avattava Mustameri. Venäläiset estävät meiltä pääsyn merelle. Se on oma meremme, tarvitsemme sitä humanitaarisen avun saamiseksi Ukrainaan, Prystaiko sanoi.

Prystaiko korosti myös sitä, että monet Afrikan maat ovat pahasti riippuvaisia ukrainalaisesta vientiviljasta, joka nyt makaa tyhjän panttina siiloissa.

Lähettilään mukaan Nato-mailla on täysi oikeus toimia alueella, sillä Mustanmeren rannoilla on kolme sotilasliiton jäsenmaata, Turkki, Romania ja Bulgaria, joiden alukset ovat jo merellä.

Turkki neuvotteli eilen pidetyssä videopuhelussa muiden Mustanmeren ja lähialueiden maiden kanssa tilanteesta. Puheluun osallistuivat Bulgarian, Georgian, Puolan, Romanian ja Ukrainan puolustusministerit.

Puheenaiheena olivat alueturvallisuus ja Mustallamerellä olevat miinat, joita Turkki ja Romania ovat jo joutuneet torjumaan näiden ajauduttua maiden aluevesille.

