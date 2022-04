Ukrainan pakolaisille kerättiin kampanjalla yli 10 miljardia – ”Lisää tulee”, lupaili von der Leyen

Ukrainan pakolaisten avuksi on kerätty yli 10,1 miljardia euroa kansainvälisellä varainkeruukampanjalla, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi Varsovassa lauantaina.

Stand Up For Ukraine -tapahtumalla kerättiin 9,1 miljardia euroa sotaa pakeneville ihmisille, jonka lisäksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD lupasi ylimääräisen miljardin, von der Leyen sanoi.

Tapahtumaa olivat organisoineet yhdessä Euroopan Unioni ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau.

Von der Leyen ylisti tapahtumasta saatuja tuloja ”upeiksi”.

Osana varainkeruutoimia Euroopan investointipankki (EIP) ilmoitti verkkosivuillaan neljän miljardin euron ohjelmasta, jolla ”tuetaan ukrainalaisia pakolaisia vastaanottavia EU:n jäsenvaltioita ja autetaan kehittämään elintärkeää sosiaalista infrastruktuuria”.

Kampanjaan otti osaa lukuisten maiden johtajia sekä useita viihdetaiteilijoita, kuten laulajat Elton John, Alanis Morissette, Billie Eilish, Annie Lennox ja koomikko Chris Rock. Pelkästään Euroopan komissio lupasi tukipottiin miljardi euroa. Von der Leyenin mukaan tästä 600 miljoonaa menee Ukrainan viranomaisille ja 400 miljoonaa ”etulinjan valtioille, jotka tekevät niin erinomaista työtä tulevien pakolaisten auttamiseksi”. Lausunnossaan hän myös lupasi, että ”lisää tulee”.

Yli 4,4 miljoonaa pakolaista on paennut Ukrainasta sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys alkoi 24. helmikuuta. Suurin osa heistä on paennut EU-maihin. Ukrainan naapurimaa Puola on tähän mennessä ottanut vastaan yli 2,5 miljoonaa pakolaista.

