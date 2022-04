Ukrainan rauhanneuvottelija: Venäjä myöntynyt osaan Ukrainan ehdotuksista, Putin ja Zelenskyi saattavat keskustella pian

Ukrainan rauhanneuvottelija David Arakhamia kertoo, että Venäjän johto olisi suullisesti myöntynyt Ukrainan tärkeimpiin ehdotuksiin. Arakhamian mukaan rauhanneuvottelut ovatkin edenneet siihen pisteeseen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisivat tavata pian.

Arakhamia sanoi Ukrainan televisiossa, että Zelenskyin ja Putinin mahdollinen tapaaminen tapahtuisi suurella todennäköisyydellä Turkissa.

Venäjän johto ei kuitenkaan Arakhamian mukaan hyväksy Ukrainan vaatimuksia Krimin asemasta. Venäjän virallista vastausta ei myöskään ole saatu kirjallisesti, vaan pelkästään suullisesti.

Arakhamian mukaan Venäjä johto olisi neuvotteluissa myöntynyt siihen, että kansanäänestyksen järjestäminen Ukrainan neutraalista eli puolueettomasta asemasta on ”ainoa tie pois tästä tilanteesta”. Venäjä on vaatinut Ukrainaa omaksumaan neutraalin aseman.

Jos ukrainalaiset kuitenkin päätyisivät äänestyksessä hylkäämään puolueettomuuden, Arkhamian mukaan joko sota tai neuvottelut voisivat jatkua.

Arakhamia sanoi, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan soitti sekä Ukrainan edustajille että presidentti Putinille perjantaina. Erdogan oli tarjoutunut isännöimään tapaamista.

– Päivämäärä tai paikka ei ole vielä tiedossa, mutta uskomme, että paikka tulisi todennäköisemmin olemaan Ankara tai Istanbul, Arakhamia sanoi.

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan Zelenskyi on toistuvasti pyytänyt mahdollisuutta neuvotella kasvotusten Venäjän presidentti Putinin kanssa.

Ukrainan puolustusministeriö: Paikallisia siviilejä teloitettiin mielivaltaisesti

Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjän joukkoja siviilien teloituksista Kiovan lähistöllä sijaitsevassa Butshan kaupungissa.

– Paikallisia siviilejä teloitettiin mielivaltaisesti. Osan kädet on sidottu selän taakse. Heidän ruumiitaan on ympäri kaupunkia, puolustusministeriö kertoo Twitter-tilillään.

Puolustusministeriö kuvailee tviitissään tapahtunutta uudeksi Srebrenican joukkomurhaksi. Bosnian sodan aikana tapahtuneessa Srebrenican joukkomurhassa surmattiin yli 7 000 muslimimiestä ja -poikaa.

Butshan kaupunki sijaitsee vain noin 25 kilometrin päässä Kiovasta luoteeseen. Se toimi taistelutantereena noin kuukauden ajan. Ukrainan joukot saivat kaupungin haltuunsa sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti vähentävänsä sotatoimia Kiovan alueella.

Ukraina kertoi lauantaina saaneensa haltuunsa koko Kiovan alueen.

Ruumiita satunnaisesti ympäri kaupunkia, kertoo Butshassa vieraillut AFP

Ukrainalaisjoukkojen mukana Butshaan päässeiden AFP:n toimittajien havainnot ovat olleet vastaavanlaisia kuin Ukrainan puolustusministeriöllä.

AFP:n mukaan kaupungissa oli paljon tuhoutuneita rakennuksia ja ympäri kaupunkia näkyi satunnaisesti ihmisruumiita.

Eräällä kadulla toimittajat näkivät ainakin 20 hautaamattoman, siviiliasuisen miehen ruumiit.

– Kaikki nämä ihmiset tapettiin ampumalla takaraivoon, kertoi Butshan kaupungin pormestari Anatoli Fedoruk AFP:lle.

Ainakin yhdellä vainajalla näkyi AFP:n toimittajien mukaan iso haava päässä ja toisen kädet oli sidottu selän taakse.

Fedoruk kertoi lauantaina, että jopa 280 ihmisen ruumiit olisi haudattu joukkohautaan kaupungissa, mutta väitettä ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Fedorukin mukaan kaupungin kaduilla on edelleen kokonaisia perheitä kuolleina autoihinsa ammuttuina.

Venäjä ei ole kyennyt tuhoamaan Ukrainan ilmapuolustusta

Ukrainan ilmapuolustus aiheuttaa edelleen haasteita venäläisten ilmasodankäynnille Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö Ukrainaa koskevassa tilannekatsauksessaan.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän kyvyttömyys löytää ja tuhota Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmiä on vaikeuttanut Venäjän pyrkimyksiä saada Ukrainan ilmatilaa laajemmin hallintaansa. Venäläiskoneiden haavoittuvaisuus on brittiministeriön mukaan vaikuttanut Venäjän kykyyn tukea maajoukkojen etenemistä useilla eri rintamilla.

Tilannekatsauksessa kerrotaan myös, että Venäjän ilmatoiminta on keskittynyt viime viikkoina Etelä- ja Itä-Ukrainaan.

