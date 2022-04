Ukrainan varapääministeri: Yhdeksästä humanitaarisesta käytävästä sovittu tänään

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kertoo, että Ukraina on hyväksynyt yhdeksän humanitaarisen käytävän käyttämisestä ihmisten evakuoimiseksi Venäjän miehittämiltä alueilta tänään.

Vereshtshukin mukaan yksi käytävistä on rajusti pommitetusta Mariupolin kaupungista, josta on mahdollisuus poistua yksityisautoilla.

– Kaikki humanitaariset käytävät Luhanskin alueelta ovat toiminnassa niin kauan kuin tulitauko venäläismiehittäjien kanssa on olemassa, Vereshtshuk kertoi Telegram-kanavallaan.

Eilen humanitaaristen käytävien kautta evakuoitiin ukrainalaiskaupungeista yli 4 500 ihmistä.

Vereshtshukin ilmoituksesta kertoi ainakin Guardian.

BBC kertoi Luhanskin alueen kuvernöörin Serhi Haidain kertoneen Telegram-kanavallaan, että tänään on yhdeksän evakuointijunaa järjestetty alueelta pakeneville ihmisille.

Stoltenberg: Nato kasvattaa joukkojaan jäsenmaissa Venäjän vastaisilla rajoilla

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoo Daily Telegraph -lehden haastattelussa, että puolustusliitto kasvattaa joukkojensa voimaa torjumaan hyökkäävää vastustajaa. Stoltenberg kutsuu tilannetta perustavanlaatuiseksi muutokseksi, joka johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Tämä on jo alkanut. Naton on sopeuduttava uuteen tilanteeseen ja sitä me olemme tekemässä, Stoltenberg sanoi.

Ennen Venäjän hyökkäystä Natolla oli jäsenmaidensa Venäjän vastaisilla rajoilla pieni määrä joukkoja. Nyt suunnitelmiin on luvassa muutos.

Muodollisesti suunnitelmat ovat jo käynnissä ennen Madridissa kesäkuun lopulla järjestettävää Naton jäsenmaiden huippukokousta, mutta silloin on aika tehdä päätöksiä. Stoltenberg kutsuu tilannetta puolustusliiton ”uudeksi aluksi”.

– Naton on sopeuduttava uuteen tilanteeseen, ja sitä me olemme koko ajan tekemässä, Stoltenberg sanoi.

Ukrainan armeija: Venäjä yrittää murtaa Izjumin kaupungin puolustusta

Ukrainan armeija sanoo, että Venäjän joukot yrittävät murtaa Ukrainan puolustuksen Izjumin kaupungissa Harkovan alueella ja siirtävät sinne lisää joukkoja. Asiasta kertoo ainakin Guardian.

Izjum on strategisesti tärkeä kohde, kuten myös Mariupolin satamakaupunki. Venäjän piiritys Mariupolissa jatkuu edelleen, mutta se ei ole onnistunut saamaan kaupunkia haltuunsa.

Yhdysvaltalainen yksityinen satelliittiyhtiö Maxar kertoo havainneensa kuvistaan 8. huhtikuuta, että venäläisten lähes 13 kilometriä pitkä sotilasajoneuvosaattue on liikkumassa etelään Harkovan itäpuolella. Saattue on havaittu Velykyi Burlukin kaupungin tienoilla.

Venäjä yrittää paikata tappioita palkkaamalla armeijasta vapautettua henkilöstöä

Venäjä yrittää paikata Ukrainassa syntyneitä tappioita palkkaamalla uudelleen armeijasta vuodesta 2012 vapautettua henkilöstöä, kertoo Britannian puolustusministeriö Twitterissä.

Lisäksi Venäjä yrittää houkutella taistelijoita Moldovassa sijaitsevalta venäläismieliseltä Transnistrian separatistialueelta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi aiemmin tällä viikolla Sky Newsin haastattelussa, että Venäjä on kärsinyt merkittävistä miehistötappioista Ukrainassa. BBC:n mukaan länsi on arvioinut Venäjän miehistötappioiden olevan 7 000-15 000 sotilasta.

STT

Kuvat: