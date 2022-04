Ukrainan Zelenskyi kiitteli vuolaasti Liettuaa puheessaan maan parlamentille

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittelee Liettuan olleen ensimmäisiä maita, jotka riensivät Ukrainan avuksi. Tiistaisessa puheessaan Liettuan parlamentille, seimasille, Zelenskyi totesi Liettuan kansan olevan hyvin tietoinen siitä, miten miehittäjä voi tuhota vapauden ja mikä on itsenäisyyden palauttamisen hinta.

Zelenskyin mukaan Ukrainan sota on nostanut esiin kysymyksen siitä, ovatko toisen maailmansodan jälkeiset eurooppalaiset arvot vielä elossa. Liettua on hänen mukaansa niitä maita Euroopassa, joita rauha ja turvallisuus huolettavat eniten.

Zelenskyin mukaan Venäjä toivoo Euroopan pian unohtavan, mitä Ukrainassa tapahtuu, ja selviävänsä ilman jälkiseuraamuksia.

– Jos kaikki Euroopassa suhtautuisivat arvoihin yhtä periaatteellisesti ja kunnioittavasti kuin te Liettuassa, olen varma, ettei Venäjän johto voisi kuvitella selviävänsä ilman rangaistusta. Eikä siinä tapauksessa koko sotaa olisi syttynyt, Zelenskyi sanoo.

Liettuan presidentti pakotteista: Kaasu pohjaan

Zelenskyi kiitti Liettuaa myös siitä, että maa oli ensimmäisten joukossa luopunut venäläisen kaasun tuonnista. Muuten Zelenskyi sanoi epäilevänsä Euroopan halua rankaista Venäjää.

– Venäjän kaasusta ei ole vielä tullut selvyyttä, joten kukaan ei voi olla varma siitä, että Euroopassa on yhteistä tahtoa pysäyttää Venäjän sotarikokset, Zelenskyi sanoi.

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda vetosi puheen jälkeen voimakkaasti kovempien pakotteiden puolesta. Hänen mukaansa sodassa on jo nyt saavuttu tilanteeseen, jossa pahempia kauheuksia ei voi enää kuvitella.

– Mitä vieläkin kauheampaa pitäisi tapahtua ennen kuin lopulta ymmärrämme, että meidän täytyy painaa täysillä kaasupoljinta, koska se on ainoa keino saavuttaa todellisia tuloksia ja pysäyttää Venäjä tässä epäinhimillisessä sodassa, Nauseda sanoi.

Zelenskyi on puhunut sodan aikana etäyhteydellä lukuisten maiden parlamenteille. Suomen eduskunnalle hän puhui viime perjantaina.

