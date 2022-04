Ukrainan Zelenskyi puhuu Suomen eduskunnalle perjantaina

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu Suomen kansanedustajille etäyhteyksin perjantaina.

Zelenskyi pitää puheen videoyhteyden välityksellä eduskunnan täysistuntosalissa kellon yhden aikaan. Tilaisuuden odotettu kesto on 15 minuuttia.

Yleisölehterin ovet eivät ole avoinna tilaisuutta varten. Yle televisioi tilaisuuden suorana. Tilaisuus on englanninkielinen.

Zelenskyi on Ukrainan sodan aikana pitänyt videoyhteydellä useita puheita länsimaiden parlamenteille. Hän on vedonnut avun antamiseksi Ukrainalle esimerkiksi Yhdysvaltain kongressille, Britannian parlamentille ja Euroopan parlamentille pitämissään puheissa.

Zelenskyi ei ole pelännyt puheissaan kritisoida kohdeyleisöään riittämättömistä toimista Ukrainan sodan eteen. Tiistaina hän puhui YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, jossa hän vaati pysyvän jäsenen Venäjän erottamista neuvostosta. Hän kyseenalaisti neuvoston kyvyn tarjota turvaa maailmalle.

Eduskunta kokoontuu myöhemmin perjantaina kahdelta täysistuntoon. Zelenskyin puhe ei siis ole osa täysistuntoa.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: