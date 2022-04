Ukrainasta paennut saa jatkossa tehdä töitä heti tilapäistä suojelua haettuaan

Ukrainasta paenneiden työnteko Suomessa helpottuu. Sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat linjanneet, että tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa.

Suojelua hakeneen ei siis tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä voidakseen työskennellä, vaan todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.

Ulkomaalaislain mukaan henkilöllä on oikeus tehdä työtä Suomessa, jos hänellä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Aiemmin tätä on tulkittu niin, että oikeus alkaisi luvan myöntämisestä. Nyt viranomaiset ovat muuttaneet lain tulkintaa.

