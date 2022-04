Ukrainasta Suomeen tuodut lemmikit tulisi viedä pikaisesti eläinlääkärille – viranomaiset eivät tavoita kaikkia eläimiä rajalla

Ukrainasta saapuu Suomeen sodan jaloista ihmisten mukana myös lemmikkejä. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Ukrainasta sotaa pakenevat ihmiset saavat nyt tulla lemmikkiensä kanssa Suomeen ilman, että eläinten maahantulovaatimukset täyttyvät.

Lemmikki on kuitenkin käytettävä eläinlääkärillä mahdollisimman pian, viimeistään kolmen päivän kuluessa maahantulosta.

Eläinlääkäri merkitsee tarvittaessa lemmikin mikrosirulla ja rokottaa sen raivotautia vastaan sekä ottaa verinäytteen vasta-aineiden mittaamiseksi. Koirille annetaan lisäksi ekinokokkilääkitys.

Kevennetyt maahantulovaatimukset koskevat vain pakolaisten omia lemmikkieläimiä. Esimerkiksi niin sanottuja rescue-koiria ei siis voi tuoda Ukrainasta kevennetyin ehdoin.

”Ylivoimaisesti suurin osa ei täytä kaikkia ehtoja”

EU:n sisärajojen yli tuotavia lemmikkejä ei normaalisti rajoilla tarkasteta, kertoo yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta. Niitä koskevat kuitenkin tietyt vaatimukset: mikrosiru, EU:n lemmikkieläinpassi, raivotautirokotus sekä koirilla ekinokokkilääkitys.

EU:n ulkopuolelta tulevien lemmikkien osalta vaatimukset riippuvat lähtömaasta, mutta ovat Kiviruusun yleisesti paljon tiukemmat kuin EU:n sisärajoilla.

Ukrainasta tuotavilta lemmikeiltä vaadittaisiin normaalisti mikrosirun, raivotautirokotuksen sekä koirien ekinokokkilääkityksen lisäksi myös todistus raivotaudin eli rabieksen vasta-aineista sekä virkaeläinlääkärin todistus maahantulovaatimusten täyttymisestä.

Vasta-ainetutkimuksen jälkeen on vielä odotettava kolme kuukautta ennen lemmikin Suomeen tuontia. Normaalitilanteessa lemmikin tuonti Ukrainasta on siis kuukausien prosessi.

Koirat täytyy Ukrainassa rokottaa rabiesta vastaan. Suomeen voi kuitenkin tulla eläimiä, jotka eivät täytä yhtäkään vaatimuksista, Kiviruusu sanoo.

– Ylivoimaisesti suurin osa ei täytä näitä kaikkia ehtoja tässä tilanteessa.

Edellämainitut vaatimukset koskevat koiria, kissoja ja frettejä. Häkkilinnuille on omat vaatimuksensa, mutta esimerkiksi pienille jyrsijöille ja matelijoille vastaavia sääntöjä ei ole.

Normaalitilanteessa lemmikin tarkastus tehdään ensimmäisessä EU-jäsenmaassa, johon lemmikki saapuu. Poikkeustilanteen vuoksi tämä ei kuitenkaan EU:n ja Ukrainan rajoilla tällä hetkellä toteudu.

Raivotautia Ukrainassa lähinnä maaseudulla

Ekinokokkilääkityksen tavoite on, ettei loinen pääse leviämään Suomeen. Euroopassa sitä esiintyy Kiviruusun mukaan hyvin laajalti.

– Suomi on oikeastaan harvinainen maa, että sitä ei ole tänne levinnyt. On Suomen erityisvaatimus, että koirat pitää lääkitä ekinokokkia vastaan ennen kuin tänne tulee.

Raivotautia esiintyy Ukrainassa erityisesti maaseudulla. Kaupungissa eläneiden lemmikkien kohdalla raivotautiriski on Kiviruusun mukaan hyvin pieni.

– Toki on riski, että myös raivotautia kantavia eläimiä tulisi, varsinkin jos tuodaan maaseudulta tai joku tuo omana lemmikkinään löytöeläimen.

Ilman asianmukaista, ajoissa aloitettua hoitoa raivotauti on ihmisille ja muille nisäkkäille tappava tauti.

Ohjeistus myös ukrainaksi ja venäjäksi

Ruokaviraston tiedossa on noin 200 lemmikkiä, jotka on tuotu Ukrainasta Suomeen sodan alettua.

Viraston tiedossa olevien lemmikkien osalta tarkistetaan myöhemmin, onko eläinlääkärillä käyty, Kiviruusu kertoo. Kaikki Ukrainasta Suomeen saapuvat lemmikit eivät kuitenkaan tule viranomaisten tietoon.

– Toivottavasti myös ukrainalaisia auttavat ihmiset olisivat tietoisia tästä tarpeesta viedä lemmikit eläinlääkärille pian saapumisen jälkeen.

Lemmikkieläinten maahantulo-ohjeistus on saatavilla myös ukrainaksi sekä viimeistään ensi viikolla myös venäjäksi, Kiviruusu kertoo.

Helsingin Länsisatamassa ukrainalaisten lemmikkieläinten vastaanotossa on auttamassa noin 30 Ruokavirastossa työskentelevää eläinlääkäriä vuorollaan. Länsisatamassa on mahdollisuus antaa myös ekinokokkilääkitystä.

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: