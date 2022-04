Unkarissa järjestetään tänään parlamenttivaalit, tulosta seuraa koko Eurooppa

Unkarissa järjestetään tänään parlamenttivaalit, jonka tulosta jännitetään myös muualla Euroopassa.

Unkaria on jo 12 vuotta hallinnut Fidesz-puolue ja sen pääministeri Viktor Orban, jonka Venäjä-myönteisyys on puhututtanut viime viikkoina lännessä Ukrainan sodan aikana.

Unkarin hajanainen oppositio on yhdistänyt rivinsä pääministeriehdokas Peter Marki-Zayn taakse.

Fidesziä vastustava liittouma sisältää kirjavan joukon puolueita oikeasta vasempaan laitaan.

Vaalituloksella merkitystä myös Suomelle

Jos oppositio voittaa ja yhteistyökykyinen hallitus saadaan muodostettua, sille on silti edessä kivinen tie, asiantuntijat sanovat. Fidesz-puolue on pitkän valtakautensa aikana kaapannut kannattajiensa haltuun keskeisiä instituutioita kuten oikeuslaitosta, pankkeja, yliopistoja ja yritysmaailmaa.

Suomen kannalta keskeisin kysymys Unkarin vaaleissa on se, miten tulos vaikuttaa sotilasliitto Naton jäsenyyden mahdolliseen hakemiseen. Uuden jäsenen hyväksyntä liittoumaan vaatii myös Unkarin siunauksen. Orbanin hallinnon suhtautumista Suomen tai Ruotsin mahdolliseen Nato-jäsenyyteen pidetään suurena kysymysmerkkinä.

Kansanäänestys mittaa parjatun lain tukea

Vaalien yhteydessä Unkarissa järjestetään kansanäänestys, jossa selvitetään kansalaisten kantoja ihmisoikeusjärjestöjen ja EU:n arvostelemaan niin kutsuttuun ”lastensuojelulakiin”. Viime vuonna voimaan tullut laki muun muassa kieltää homoseksuaalisuudesta ja transsukupuolisuudesta kertomisen koulukirjoissa ja opetuksessa.

Sekä EU että ihmisoikeusjärjestöt ovat kutsuneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia rajoittavaa lakia häpeälliseksi ja vaatineet sen muuttamista tai kumoamista. Euroopan komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn Unkaria sekä Puolaa vastaan vähemmistöjen syrjimisen vuoksi.

Lakia vastaan kampanjoivat ihmisoikeusjärjestöt ovat kannustaneet äänestäjiä ruksimaan äänestyslipukkeessa kaikki kohdat, jotta äänestystulos olisi pakko mitätöitä.

Uutistoimisto AFP kertoo Orbanin soimanneen perjantain kampanjatilaisuudessa ”lännen sukupuolihulluutta”.

– Äidit ovat naisia, isät ovat miehiä, lapsemme on jätettävä rauhaan, perheitämme on suojeltava, hän lausui kuulijoilleen.

Ihmisoikeusjärjestöjen näkemys on, että laki ei suojele lapsia vaan nimenomaan altistaa vähemmistöihin kuuluvia lapsia ja nuoria syrjinnälle.

STT

