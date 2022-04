UPM:n ja Paperiliiton on määrä antaa vastauksensa sovintoesitykseen aamupäivällä

UPM:n ja Paperiliiton on määrä antaa tänään kello 10 vastauksensa sovittelija Leo Suomaan sovintoesitykseen tammikuun alusta lähtien kestäneessä lakossa. Sovintoesitykset koskevat neljää UPM:n viidestä liiketoiminta-alueesta. UPM:n painopaperiyksikköä koskevaa sovintoesitystä ei ole annettu.

Paperiliitto kertoi eilen, että liiton hallitus keskeytti kokouksensa, jossa käsiteltiin sovintoesityksiä. Kokouksen on määrä jatkua tänään.

Sovintoesitykset koskevat UPM:n liiketoiminta-alueista sellua, erikoispapereita, tarroja ja biopolttoaineita.

UPM:n paperiliittolaiset pääluottamusmiehet vaativat eilen avoimessa kirjeessä painopaperiyksikköä koskevien neuvottelujen jatkamista pikimmiten.

Lakko koskee 12 toimipaikalla kaikkiaan noin 2 000:ta Paperiliiton jäsentä. Lakko jatkuu huhtikuun loppuun asti, ellei sopua uudesta työehtosopimuksesta synny siihen mennessä.

UPM haluaa, että sopimukset ovat liiketoimintakohtaisia. Paperiliitto tavoitteli samantapaista yrityskohtaista sopimusta kuin Stora Ensossa ja Metsä Groupissa.

Liitto on kuitenkin suostunut neuvottelemaan liiketoimintakohtaisista sopimuksista, mutta pyrkii siihen, että sopimukset astuisivat voimaan samanaikaisesti kaikilla toimialoilla.

UPM:n lakko on johtanut muun muassa siihen, että suomalaisella lehdistöllä on niukkuutta paperista.

STT

Kuvat: