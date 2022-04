UPM:n ja Paperiliiton työriitaan sovintoesitys – vastaus annetaan huomenna

Sovittelija Leo Suomaa on tehnyt sovintoehdotuksen UPM:n ja Paperiliiton koko työriidan ratkaisemiseksi, kertoi valtakunnansovittelijan toimisto torstaina. Vastaus on määrä antaa huomenna.

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla on jatkunut tammikuun alusta.

Liiton hallitus hylkäsi kiirastorstaina työriidassa tehdyt neljä sovintoesitystä. Esitykset kattoivat vasta puolet UPM:n paperiliittolaisista työntekijöistä, joten liiton hallitus katsoi, ettei kattavuus riittänyt. Sovintoesitykset koskivat tuolloin sellua, erikoispapereita, tarroja ja biopolttoaineita, mutta painopapereista sovintoesitystä ei annettu.

Paperiliiton hallitus päätti tuolloin lisäksi pidentää lakkoa kahdella viikolla eli 14. toukokuuta asti, ellei sopua synny sitä ennen.

Lakko koskee 12 toimipaikalla kaikkiaan noin 2 000:ta Paperiliiton jäsentä.

UPM haluaa, että sopimukset ovat liiketoimintakohtaisia. Paperiliitto on tavoitellut samantapaista yrityskohtaista sopimusta kuin Stora Ensossa ja Metsä Groupissa. Liitto on kuitenkin suostunut neuvottelemaan liiketoimintakohtaisista sopimuksista, mutta pyrkii siihen, että sopimukset astuisivat voimaan samanaikaisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla.

STT

Kuvat: