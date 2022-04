UPM:n painopaperia koskevan työriidan sovittelu keskeytettiin, sopua haetaan muissa toiminnoissa

Metsäyhtiö UPM:n ja Paperiliiton välisen työriidan sovittelu yhtiön painopapereiden liiketoiminnan osalta on keskeytetty.

Valtakunnansovittelijan toimisto kertoi lauantaina, ettei sovittelun välitön jatkaminen ole tarkoituksenmukaista, koska osapuolten kannat ovat lähentymisestään huolimatta edelleen varsin kaukana toisistaan.

Sovittelijan mukaan Paperiliitto ja UPM pyrkivät sopimaan työriidat yhtiön neljällä muulla liiketoiminta-alueella. Muut liiketoiminta-alueet ovat erikoispaperi, sellu, tarra ja biopolttoaineet.

Myös UPM:n mukaan Paperiliitto olisi poikennut aiemmasta kannastaan, jonka mukaan koko yhtiötä koskevat sopimukset pitäisi ratkaista kerralla.

Paperiliitto ja UPM eivät ole sopineet seuraavia tapaamisaikoja painopapereiden osalta, UPM kertoo tiedotteessaan.

Työriitaa ratkonut sovittelija Leo Suomaa on jo maaliskuussa antanut sovintoesityksen yhtiön selluliiketoimintaa koskien. Osapuolilta on pyydetty vastausta esitykseen ensi viikon torstaihin mennessä.

Paperiliitto on tuolloin sanonut olevansa valmis hyväksymään UPM:n selluliiketoimintaa koskevan sovintoesityksen vain, jos samalla saadaan sopu kaikkia UPM:n paperiliittolaisia koskevasta ratkaisusta.

– Siinä pyritään saamaan kaikki kuntoon, että kaikki pääsee yhtä aikaa töihin, liiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi tuolloin STT:lle.

Paperiliitto tavoitteli yrityskohtaista sopimusta

Paperiliiton lakko UPM:ssä on jatkunut yhtäjaksoisesti vuoden alusta saakka. Näillä näkymin liitto on ilmoittanut jatkavansa työnseisausta huhtikuun loppuun asti, ellei sopua uudesta työehtosopimuksesta (tes) löydy ennen sitä.

Metsäteollisuudessa on nähty poikkeuksellinen tes-neuvottelujen kierros, kun työnantajien etujärjestö Metsäteollisuus ry ilmoitti hyvissä ajoin irtautuvansa alaa koskevista työehtosopimuksista. Paperiliitto solmi kahden muun suuren metsäkonsernin, Stora Enson ja Metsä Groupin, kanssa yrityskohtaisen työehtosopimuksen jo viime vuoden puolella.

Sitä vastoin UPM on halunnut vielä kunnianhimoisempaa paikallista sopimista ja tehdä erilliset sopimukset liiketoiminnoilleen. Paperiliitto tavoitteli alun perin myös UPM:ssä yrityskohtaista sopimusta.

UPM:ää koskeva lakko on vaikuttanut suomalaisiin sanomalehtiin. Useat lehdet ovat supistaneet printtituotteitaan painopaperin saatavuuteen liittyvien ongelmien vuoksi. Lakon ohella paperin saatavuuteen on vaikuttanut mediayritysten päätökset luopua venäläisen paperin käytöstä maan hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Medialiiton mukaan noin viidesosa suomalaisista sanomalehdistä painettiin venäläisellä paperilla ennen Paperiliiton lakon alkamista.

