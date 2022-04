Uusi tapahtumaravintola avautuu Saloon vapuksi – soulia, funkia, bluesia ja jazzia painottava Musine järjestää myös tansseja

Tapahtumaravintola Musine avautuu huhtikuun lopulla entisiin Paradise Gardenin tiloihin Salon Helsingintien ja Horninkadun kulmaan. Sanna Jousi ja Gildas Houessou remontoivat vanhoja ravintolatiloja oman näköisikseen. He ovat tuttuja yrittäjiä naapuritalon Bar Bizarresta, jonka toiminta jatkuu iltaravintolana. Sen keittiö sulki ovensa kuun alussa.

Esiintymislava on uusittu ja laskettu entisestä korkeudestaan. Ravintolasalin vanha baaritiski juomakaappeineen on siirretty pois peittämästä ikkunoita, joista on myös poistettu mustat teippaukset: toisesta kerroksesta on avautunut upea näkymä Salon torille ja jokirantaan.

Ruokailupöydät on sijoitettu kiertämään ikkunan vierustaa. Kolmeen ikkunaan on tehty tyylikkäät ranskalaiset parvekkeet, jotta ravintolaan saadaan kesällä ulkoilmaa ja terassin tuntua.

Ravintolapuolella on kiinteästi satakunta istumapaikkaa ruokailijoille, mutta istumapaikkoja on sijoitettu myös lavan edustalle tanssilattian puolelle.

Kymmenisen vuotta tyhjillään olleita ravintolatiloja alettiin remontoida tammikuussa. Ravintolatilan sisusta oli musta katosta lattiaan, mutta nyt valoa ja värejä on lisätty.

– Seiniä ei ole kaadettu, mutta kaikki pinnat on uusittu, Jousi huomauttaa.

Kiinteistösijoittaja Jorma Niemiseltä vuokratun tilan yläkerrassa on lähes 400 neliötä. Katutasoon avautuu myöhemmin pieni baari.

– Emme tiedä, millaista Salossa on viiden vuoden päästä, mutta suunnitelmia pitää olla ja uskomme, että kaupunki kehittyy, Gildas Houessou perustelee ravintolabisneksen laajentamista.

Sanna Jousi toteaa, että toisessa kerroksessa valmiina olleet keittiötilat helpottivat päätöksentekoa. Musine sai nimensä ranskan kielen sanoista musiikki (musique) ja keittiö (cuisine). Jousi lupaa maailman makuja tarjoilevan ruokalistan vaihtuvan dynaamisesti.

Musinen ohjelmatarjonta syntyy osin yhteistyössä Salo Jazz ry:n kanssa. Sen tuottama ohjelmisto alkaa jo 28. huhtikuuta Pope Puolitaival Nordic4:n keikalla.

– Musiikin pääpaino on soulissa, funkissa, bluesissa ja jazzissa, mutta ohjelmistossa on ajoittain varmasti myös rock´n´rollia ja poppia, Houessou kertoo.

Tanssimusiikki ei ole toiminnan keskiössä, mutta tansseja on luvassa heti toukokuussa sekä vappupäivän että äitienpäivän brunssin jatkoksi ja yhtenä toukokuun lauantaina.

– Ihmiset alkoivat muistella vanhoja ja toivoa tansseja, kun aloimme tehdä remonttia, Jousi kertoo.

Musine ohjelmatarjontaan tulevat sisältymään myös erilaiset show & dinner- ja teemaillat. Yksityisille ja yrityksille tarjotaan räätälöityjä tilaisuuksia.

Musinen avajaisia vietetään 30. huhtikuuta, jolloin lavalle nousee salolainen Emmi Raasumaa ja Salo Jazz House Band. Siinä soittavat kitaristi Konsta Mäenpää, basisti Esa Mäkynen ja rumpali Riku Koski.

Vappupäivänä on ensimmäinen soiva sunnuntaibrunssi. Sen musiikista vastaa Roope Pelo Pelottomineen. Äitienpäivän iltapäivänä tanssittaa Annika Eklund yhtyeineen.