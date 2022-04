Uusimmassa pakotepaketissa huomioidaan museoista lainattujen taide-esineiden kulku

Suomen EU-edustustosta kerrotaan, että museoista lainattuja taide-esineitä koskeva päivitys on huomioitu nyt sovitussa uusimmassa pakotepaketissa. Suomen Tulli takavarikoi aiemmin Venäjälle matkalla olleita taidekuljetuksia EU:n Venäjän-vastaisten pakotteiden vuoksi.

EU-maat pääsivät sopuun uusimmasta pakotepaketista myöhään torstaina. Paketti on tulossa voimaan pian.

Venäjä on vaatinut Suomea pikaisesti palauttamaan takavarikoidut teokset. Maa myös kutsui torstaina Suomen Moskovan-suurlähettilään Antti Helanterän puhutteluun Venäjän ulkoministeriöön tapauksen vuoksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi torstaina, että venäläismuseoista lainassa olleet taideteokset kuuluvat venäläismuseoille. Haaviston mukaan asia on pyritty ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän kulttuuriministeri Olga Ljubimova sanoi perjantaina, että takavarikoidut taide-esineet palaavat Venäjälle viikonlopun aikana.

Taideteokset olivat olleet lainassa Italiassa ja Japanissa

Tulli kertoi keskiviikkona, että Vaalimaan rajanylityspaikalla oli viime viikonloppuna pysäytetty arvokkaita taide-esineitä, jotka olivat matkalla Suomen kautta Venäjälle.

Selvitysten perusteella pysäytetyt esineet kuuluvat venäläisten taidemuseoiden kokoelmiin. Esineet olivat olleet lainassa Italiassa ja Japanissa.

Pysäytyksen syynä olivat Venäjän-vastaiset EU-pakotteet. Pakotteiden piiriin kuuluvat ylellisyysesineet, joihin taideteokset voidaan laskea mukaan.

Haavisto arvioi torstaina, että alkuperäisiä pakotteita laadittaessa ei huomattu ottaa huomioon museoiden välisiä taidelainoja.

Heta Hassinen

STT

