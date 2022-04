Vaatimukset tutkia Venäjän toimia sotarikoksina kovenevat Butshan julmuuksien paljastuttua – Eurooppa-neuvoston Michel lupaa Venäjälle uusia pakotteita ja Ukrainalle lisää tukea

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel lupaa Twitterissä Venäjälle lisää pakotteita ja Ukrainalle lisää tukea. Hän sanoo olevansa järkyttynyt valokuvista, joita on tullut julki venäläisjoukkojen tekemistä julmuuksista näiden vetäydyttyä Kiovaa ympäröiviltä alueilta.

Michel käyttää tviitissään aihetunnistetta Butshan verilöyly, joka viittaa Butshan kaupungissa ilmi tulleisiin väkivaltaisuuksiin. Alue on jälleen Ukrainan hallinnassa.

Michelin mukaan EU auttaa Ukrainaa ja kansalaisjärjestöjä kerätäkseen todisteita, joita voidaan käyttää kansainvälisissä tuomioistuimissa.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell niin ikään vakuuttaa Twitterissä EU:n jatkavan tukeaan Ukrainalle. Hän onnittelee Ukrainaa Kiovan seutujen vapauttamisesta ja sanoo olevansa järkyttynyt Venäjän joukkojen karmeista teoista.

– EU auttaa Ukrainaa sotarikosten dokumentoinnissa, hän kirjoittaa ja lisää, että kaikki tapaukset on vietävä YK:n Kansainväliseen tuomioistuimeen (ICJ).

Vauhdikkaasti vetäytyneiden venäläisjoukkojen jättämät jäljet ovat järkyttäneet laajalti, ja Venäjän poliittisia ja sotilaallisia johtajia on vaadittu tilille teoista. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kutsuu Twitterissä siviilien surmaamista Butshassa ”tarkoitukselliseksi verilöylyksi” ja sanoo venäläisten pyrkivän ”eliminoimaan” niin monta ukrainalaista kuin he suinkin pystyvät.

– Meidän on pysäytettävä heidät ja potkittavat heidät ulos (Ukrainasta). Vaadin uusia, murskaavia G7-pakotteita NYT, Kuleba kirjoittaa.

Venäjän johto ja sotilaskomentajat halutaan vastuuseen

Monet muutkin vaikutusvaltaiset tahot ovat vaatineet Venäjän toimia tutkittaviksi sotarikoksina. Sunnuntaina kuoroon liittyi Britannian ulkoministeri Liz Truss.

– Emme lepää ennen kuin näistä hirmuteoista vastuussa olevat, myös sotilaskomentajat ja Putinin hallintoon kuuluvat henkilöt, ovat oikeuden edessä, Trussin lausunnossa lukee.

Saksan talousministeri ja varaliittokansleri Robert Habeck kutsui Bild-lehden haastattelussa Venäjän toimia Butshassa karmeaksi sotarikokseksi. Myös hän kertoi, että EU:ssa on valmisteilla entistäkin kovempia pakotteita.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Serhi Nikiforov sanoi BBC:n Sunday Morning -ohjelmalle antamassaan haastattelussa, että venäläisjoukkojen jäljet, kuten teloitettujen siviilien ruumiit ja joukkohaudat, voivat olla todisteita sotarikoksista.

Nikiforov toisti haastattelussa Ukrainan jo aiemmin esittämät arviot, että Venäjä vetää joukkojaan Kiovan alueelta Valko-Venäjälle ja valmistelee uusia iskuja Ukrainan itäosiin.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kertoi sunnuntaina, että Venäjän joukot ovat ottaneet kiinni yhteensä 11 paikallisjohtajaa. Hänen mukaansa yksi paikallisjohtaja puolisoineen on surmattu, kun nämä olivat venäläisjoukkojen kaappaamina. EU on tuominnut pormestareiden kidnappaukset.

