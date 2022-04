”Vaihtoehtoa ei oikeastaan ole” – Ranskan presidentinvaaleissa nähdään uusinta viiden vuoden takaisesta, ja se turhauttaa vasemmistoäänestäjiä

Pariisin pohjoispuolella Saint-Denis’n perjantaimarkkinoilla voi ostaa melkein mitä tahansa mieli halajaa: vihanneksia, astioita, metrikaupalla kankaita, muutaman euron rintaliivejä tai trikookankaisia vauvan potkupukuja.

Viikonlopun presidentinvaaleista moni markkinoilla kävijä ei kuitenkaan välitä puhua. Kenkäkauppias Latifa Natri kuvailee paikallisten mielialan tiivistyvän pettymykseen: tuntuu, että vaaliuurnilla ei ole enää todellisia vaihtoehtoja.

– Tai no onhan vaihtoehtoja kaksi, sen me televisioväittelyssäkin näimme, mutta meille vaihtoehtoa ei oikeastaan ole, Natri sanoo.

Ranskan presidentinvaaleissa vastakkain ovat istuva presidentti Emmanuel Macron ja äärioikeistolainen Marine Le Pen. Monelle ranskalaiselle valinta tuntuu pakkopullalta: Macronin ylimielisyys ärsyttää ja tämän vaalilupauksiin on petytty, mutta Le Penin oikeistopopulistinen politiikkakaan ei vedä puoleensa.

Kenkäkauppias Natri arvioi, että Saint-Denis’ssä äänestäjät eivät käänny Le Penin kannalle, koska paikallisista moni on muslimi ja pitää Le Peniä rasistisena. Le Pen on kertonut kannattavansa esimerkiksi huivikieltoa.

Macronilla selvä johtoasema

Macron ja Le Pen ottivat toisistaan mittaa presidentin vaaleissa myös viisi vuotta sitten, ja tuolloin Macron otti voiton selvin lukemin.

Vaaleja edeltäneet kyselytutkimukset ovat povanneet Macronille selvää voittoa tälläkin kertaa, mutta yksi jännitystä nostattavista kysymyksistä on, jättävätkö ehdokkaisiin pettyneet ranskalaiset kokonaan äänestämättä.

Matalalla äänestysprosentilla voi olla oma vaikutuksensa lopputulokseen.

Vaihtoehtojen puutteesta huolimatta kenkäkauppias Natri kertoo menevänsä äänestämään sunnuntaina. Hän uskoo Macronin voittavan.

– Sehän on täysin selvää, hän voittaa, Natri sanoo.

Melenchonin äänestäjät hakivat muutosta

Jos saintdenis’läiset olisivat saaneet päättää, vaalien toinen kierros olisi näyttänyt aivan toiselta. Kaupungissa yli 61 prosenttia äänestäjistä kannatti ensimmäisellä kierroksella laitavasemmiston ehdokasta Jean-Luc Melenchonia, reilut 16 prosenttia Macronia ja 8 prosenttia Le Peniä.

Melenchonin Alistumaton Ranska -puolueen Saint-Denis’n-osaston johtaja Bally Bagayoko arvioi tuloksen kertovan siitä, että paikalliset halusivat todellista muutosta.

– Muutosta asuntopolitiikkaan, koulutukseen, työllisyystilanteeseen, Bagayoko luettelee.

Saint-Denis’ssä työttömyysluvut ovat korkeampia kuin Ranskassa keskimäärin. Bagayokolla on huoli erityisesti paikallisten koulujen ja opettajien tilanteesta, koska sillä on suora yhteys lasten hyvinvointiin.

Jos Bagayoko saisi muuttaa yhden asian Ranskassa, hän pyrkisi tasaamaan tuloeroja.

– Valtiomme on yhä rikkaampi, mutta valitettavan erikoistunut eriarvoisuuteen.

Umpikujasta eteenpäin

Valtakunnallisella tasolla Melenchon jäi ensimmäisen kierroksen kolmanneksi ja sai lähes 22 prosenttia äänistä. Toiselle kierrokselle yltäneet Macron ja Le Pen saivat 27,8 prosenttia ja 23,2 prosenttia äänistä.

Bagayoko on pettynyt, että ranskalaiset vasemmistopuolueet eivät löytäneet yhteistä linjaa presidentinvaaleissa.

– Käytännössä olisi ollut mahdollista päihittää Marine Le Pen ja päästä toiselle kierrokselle, jos koko vasemmisto oli ymmärtänyt tukea parasta ehdokasta eli Melenchonia, Bagayoko sanoo.

Hän kuvailee presidentinvaalien toista kierrosta umpikujaksi, mutta näkee uuden mahdollisuuden koittavan pian.

Ranskan laitavasemmisto on suunnannut katseensa jo kesäkuun parlamenttivaaleihin eli kansalliskokouksen valintaan.

Kesäkuun vaaleihin viitataan toisinaan myös ”kolmantena kierroksena”, koska parlamentin alahuoneen kokoonpanolla on väliä sen suhteen, miten sujuvasti presidentti saa vietyä poliittisia hankkeitaan eteenpäin.

Melenchon on jo ilmoittanut tavoittelevansa pääministerin paikkaa ja näin vaikuttamismahdollisuutta Ranskan suuntaan.

Ranskan poliittinen järjestelmä on varsin presidenttikeskeinen, joten pääministerillä ei ole vastaavaa asemaa kuin Suomessa, vaan presidentti viitoittaa politiikan suuret linjat.

Vetoomus Le Peniä vastaan

Presidentti Macron vieraili pitämässä kampanjatilaisuuden Saint-Denis’ssä torstaina. Bagayoko pitää vierailua pelkkänä viestintätemppuna.

– Olisi naiivia ajatella, että ihmiset yhtäkkiä vain unohtaisivat kaikki (Macronin epäsuositut) teot, Bagayoko sanoo.

Samalla hän kuitenkin korostaa, ettei halua Le Penin voittavan.

– Siksi kampanjoimme nyt melko selkeällä tavalla äärioikeiston valtaannousun estämiseksi.

Bagayoko ei ymmärrä Melenchonin kannattajia, jotka aikovat nyt toisella kierroksella äänestää Le Peniä vain sen takia, etteivät halua tukea istuvaa presidenttiä.

– Le Penin ohjelma on täysin päinvastainen suhteessa Melenchonin edistämään politiikkaan.

Kampanjointi Le Penin valtaannousua vastaan ulottuu myös laitavasemmistoa laajemmalle.

Sosialistipuoluetta edustava Saint-Denis’n pormestari Mathieu Hanotin vetosi tällä viikolla pormestarikollegojensa kanssa, että ihmiset lähtisivät uurnille ja äänestäisivät sunnuntaina kaikesta huolimatta Macronia.

– Marine Le Penin ohjelma on rasistinen ja demokratiaa heikentävä. Marine Le Pen on tasavallan vihollinen, pormestarit kirjoittivat.

Huoli äänestysinnokkuudesta on perusteltu, sillä Saint-Denis’n kaupungissa ja laajemmalla Seine-Saint-Denis’n alueella moni jätti kokonaan äänestämättä jo ensimmäisellä kierroksella.

