Vakavia huolia palvelutalon yllä

Somerolle suunniteltu palvelutalo alkaa olla viimein lähtökuopissa. Uudelle 60-paikkaiselle talolle etsitään rakentajia kevään aikana. Palvelutaloa on puuhattu poikkeuksellisen pitkään. Alun perin talon piti valmistua vuonna 2019 yksityisen terveysjätin Mehiläisen rakentamana. Hanke lykkääntyi valituksen takia, ja lopulta Mehiläinen vetäytyi kokonaan.

Palvelutalohankkeen takana on nyt Someron kaupunki, mutta huolia riittää tälläkin hetkellä kaivattujen uusien hoivapaikkojen yllä.

Somerolla on ollut jo jonkin aikaa pulaa vanhusten hoivapaikoista. Tämä on johtanut niin jonoihin kuin siihen, että hoivapaikkoja on jouduttu ostamaan yksityisiltä toimijoilta Someron ulkopuolelta. Uuden talon tarve onselväja kiistaton.

Tarvetta lisää, että Tervaskannon palvelutalon yksi kerros on kokonaan suljettu sisäilmaongelmien takia. Vanhan ongelmaisen talon korjaamista ei ole pidetty järkevänä. Uuden palvelutalon myötä Tervaskanto jää pois käytöstä.

Jos kaikki menee hyvin, Someron uusi palvelutalo on asukkaiden käytössä ensi vuoden syksyllä. Yleisen tilanteen myötä palvelutalon rakentamiseen liittyy tällä hetkellä kuitenkin poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä.

Koronakriisi ja Ukraina sota ovat mullistaneet myös rakennusmarkkinoita. Rakennustarvikkeiden hinnoissa on kovia nousuja,ja tarvikkeista ja komponenteista on ollut myös pulaa.

Yleinen epävarmuus on johtanut siihen, että avoinna oleviin urakoihin on saatu aiempaa vähemmän tarjouksia. Lisäksi hintojen hajonta on ollut tarjouksissa poikkeuksellisen suurta.

Somerolla odotetaan nyt poikkeuksellisen jännittyneinä, saadaanko palvelutalosta tarjouksia ja millainen on hintataso.

Hintaan tuo oman lisäjännityksensä hankkeessa mukana oleva Ara, joka on maksamassa 40 prosenttia talon rakennuskustannuksista. Valtion mukanaolo merkitsee sitä, että palvelutalon hinnan on mahduttava Aran määrittelemiin rajoihin.

Vuonna 2023 voimaan astuvan sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen vuoksi palvelutalolla on kiire, jotta Someron kaupunki voi varmistaa 60 hoivapaikan jäämisen Somerolle.

Hoivapaikkojen valuminen muualle hyvinvointialueelle olisi kova takaisku niin somerolaisten vanhusten, omaisten kuin hoitoalan työntekijöiden ja työpaikkojen kannalta.