VaLePalle jo viides perättäinen miesten lentopallon SM-kulta

VaLePa kukisti lauantaina Kuopiossa Savo Volleyn 3-0 miesten lentopallon Mestaruusliigan seitsemännessä loppuottelussa 2 700 katsojan edessä, ja näin Janne Kangaskokon valmentama joukkue otti viidennen peräkkäisen mestaruuden voitoin 4-3.

Vaikka ValePa hävisi kotonaan kuudennen finaalin ja vaikka sen hakkuri Matias Tihumäki loukkaantui Kuopiossa toisen erän loppuhetkillä, ei joukkue horjunut. Se löysi keinot voittaa.

Viidestä mestaruudesta peräti neljä viimeistä on voitettu vieraskentällä, sekin kertoo paljon.

Vuoden 2018 mestaruus Hurrikaania vastaan ratkesi Turussa, kolme vuotta sitten Oulussa Ettaa vastaan, Savo Volley kaatui vuosi sitten Pielavedellä ja nyt siis Kuopiossa.

VaLePan toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie ehti torstaina miettiä, että vihdoinkin mestaruutta voi juhlia kotihallissa. Niin ei käynyt, mutta lauantai-iltana se ei varmasti haitannut yhtään. Sen verran paljon VaLePan faneja oli matkustanut Kuopioon.

Julkistettuja jatkosopimuksia on tosin vasta kaksi ja Sakari Mäkisellä on mahdollisuus siirtyä ulkomaille toukokuun loppuun saakka. Toinen jatkosopimus on ikinuorella passarilla Mikko Eskolla.

Vaikka VaLePa voitti mestaruuden lähes täysin kotimaisin voimin, silti saksalainen keskipelaaja Sebastian Rösler ja italialainen hakkuri Alberto Cavasin saattavat jatkaa ensi kaudellakin. Varmoja lähtijöitä ei muutenkaan ole.

– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kaksikon seurojen eli Friedrichshafenin ja Trentinon kanssa. Muut seurat ovat jo kysyneet heitä ensi kaudeksi. Cavasinkin onnistui hyvin mestarien liigassa, ja päätavoitteemme on ensi kaudellakin osallistua ja menestyä Euroopan kentillä, Arve-Talvitie korosti.

Arve-Talvitie uskoo VaLePan saavan ensi kaudellakin hyviä ulkomaalaisia joukkueeseen.

– Uusia pelaajia on tulossa, nimet kerrotaan myöhemmin. Ulkomaalaiset seurat haluavat laittaa nuoria pelaajiaan Suomeen kehittymään. Seurat tietävät nuorten saavan täällä peliaikaa ja kehittyvän, koska otteluita on paljon, Arve-Talvitie korosti.

Ojansivun ja Siltalan urat liigakentillä päätökseen

Savo Volleyn seuralegendat Olli-Pekka Ojansivu ja Antti Siltala ilmoittivat jo ennen finaaleita lopettavansa uransa liigakentillä tähän kauteen.

Ottelun päätyttyä Kuopio-hallissa nähtiinkin monta tunteikasta hetkeä. Siltala ja Ojansivu kävivat halaamassa koko joukkueen, eivätkä kyyneleet olleet kaukana kenelläkään.

Savo Volleyn manageri Timo Perälä sanoi, että Timo Tolvanen on suosikki ensi kaudenkin valmentajaksi.

– Neuvotteluja on käyty, ja niitä jatketaan, hän on ykkösvaihtoehto, Perälä sanoi.

Jatkosopimus ensi kaudesta on nykyjoukkueesta passari Ilja Ivanovilla, hakkuri Veikka Lindqvistillä ja keskipelaaja Aleksei Zhbankovilla.

Juha Aaltonen

STT

Kuvat: