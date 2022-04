Salolainen Jenni Kavander ei tiennyt lukion jälkeen, mitä haluaisi tehdä. Hän kokeili eri töitä, ja sopiva ala tuntui löytyvän, kun hän vuonna 2015 sai työpaikan ABC Piihovista.

– Alussa olisin kaivannut enemmän perehdytystä. Olin kuitenkin oma-aloitteinen ja sain haettua tietoa, hän kertoo.

Nyt omasta kokemuksesta on hyötyä, kun Kavander on aloittanut yhtenä Suur-Seudun Osuuskaupan SSO:n kolmesta valmentajasta, jotka perehdyttävät uusia työntekijöitä.

Kavanderin vastuulla ovat liikennekaupat, joista yksi on hänelle tuttu ABC Piihovi. Työpäivän päättyessä siellä hän ehtii haastatteluun, ja paikalle saapuu myös toinen valmentaja, lohjalainen Satu Koski, jonka aluetta ovat marketit.

Kolmas valmentaja Mira Wiman työskentelee myös marketien parissa. Sen lisäksi että valmentajat opastavat työntekijöitä itse, he toimivat yksiköiden esihenkilöiden tukena.

VALMENTAJAN työnkuva on uusi, ja Jenni Kavander ja Satu Koski kokivat sen heti omakseen.

– Tässä on oltava aito kiinnostus työntekijöihin. Meillä on iso vastuu siitä, että ensimetrit työssä ovat hyvät, Kavander sanoo.

– Valmentajan pitää olla äärettömän sosiaalinen ja osata lukea perehdytettävää: kuinka paljon kukin jaksaa sisäistää kerralla. Pitää olla myös lehmän hermot, että jaksaa kertoa samat asiat uudelleen, Koski kuvailee.

SATU KOSKI laskee, että juhannukseen mennessä hänellä ehtii olla eri marketeissa noin sata perehdytettävää.

– Yhdessä yksikössä on yleensä useampi ihminen kerralla. Jos on opastus kassalla, siinä voi olla korkeintaan neljä samaan aikaan, hän kertoo.

15–17-vuotiaat kesätyöntekijät eivät tee kassatyötä. Heitä voi olla yhtä aikaa 8 oppimassa esimerkiksi, miten hyllytetään. Opastuksessa tulee selväksi, mitä myymälässä tehdään ja mitä ei. Tärkeää on myös tietää työehtosopimuksen mukaiset oikeudet muun muassa taukojen pitoon.

KAIKKI UUDET työntekijät eivät ole nuoria ensikertalaisia. Koski muistaa itse, millaista on tulla kauppaan töihin aikuisena alanvaihtajana.

– Olin vuodesta 1995 toiminut yrittäjänä, parturi-kampaajana. Halusin muutosta elämään, joten myin yrityksen 2005 ja lähdin opiskelemaan myynnin ammattitutkintoa. Menin S-Marketiin työharjoitteluun, hän kertoo.

Koski on ollut tyytyväinen mahdollisuuteen edetä alalla. Viimeksi hän on toiminut S-Market Lempolan apulaismarketpäällikkönä.

– Kun kiire kesätyöntekijöiden kanssa hellittää, katsotaan tarvitsevatko myös vanhat työntekijät perehdytystä. Tein jo aiemmassa työssäni listaa myymälän töistä ja jokainen tarkisti, osaako kaiken.

MOLENPIEN valmentajien mielestä kaupan alan parhaita puolia ovat vaihtelevuus ja sosiaalisuus.

– Jokainen päivä on erilainen. Tykkään höpötellä asiakkaiden kanssa, on rikkaus että on monenlaisia ihmisiä, Koski sanoo.

Asiakkaiden lisäksi tärkeitä ovat työkaverit. Kavander kertoo, että moni perehdytettävä kysyykin juuri siitä, millainen työporukka toimipisteessä on.

– Kun työkavereiden kanssa on hauskaa, se auttaa jaksamaan silloinkin kun on kiire, hän sanoo.

– Monipuolisuus tekee työstä mielenkiintoista. Päivän aikana voi hoitaa mittarikentän, tiskata pari tuntia, olla kassalla ja mennä vielä hyllyttämään. Liikenneasemalla kaikki tekevät kaikkea, paitsi kokit.

JOTKUT yllättyvät perehdytyksessä siitä, että työ on fyysisesti raskasta, kun tavarat painavat. Sekin voi yllättää, miten paljon pitää osata.

– Kassatyötä aliarvioidaan joskus, mutta siinä on paljon vastuuta niin rahasta kuin työympäristöstäkin, Koski sanoo.

Koski ja Kavander vakuuttavat, että kaiken tarvittavan kyllä oppii. Jopa asiakaspalvelun, vaikka siihen tuntuisi olevan kynnystä.

– Ei haittaa jos on ujo, rohkeus kasvaa tehdessä. On hienoa seurata onnistumisia, kun uusi työntekijä alkaa moikkailla asiakkaille, Kavander sanoo.

”Kaupan ala on silta työelämään”

Monen nuoren ensimmäinen työpaikka on kaupan alalla. Siksi sekä S-ryhmä että K-ryhmä pitävät tärkeänä uusien työntekijöiden hyvää perehdyttämistä.

Vuodesta 2018 lähtien K-ryhmässä on koulutettu kaikkiaan yli 1 100 työpaikkaohjaajaa.

– Onnistuessaan hyvä perehdytys ensimmäisessä työpaikassa vahvistaa nuoren kyvykkyyden tunnetta ja antaa hyvän pohjan tulevalle työuralle, K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Ilona Castrén toteaa.

Samoilla linjoilla on Suur-Seudun Osuuskaupan SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo. Hänen mukaansa idea valmennuksesta lähti kesätyöntekijöiden toiveista.

– Kaupan ala on silta työelämään. Haastan kaikki palvelualoilla työskentelevät esimiehet ja kesätyöntekijöitä kohtaavat työkaverit mukaan kannustamisen ja palautteen antamisen positiivisuustalkoisiin, Somersalo sanoo.